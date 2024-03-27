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РИА Новости

Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Краснов: бывали случаи, когда военную технику ремонтировали контрафактом

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил жестко реагировать на применение контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники: такие факты встречаются.

"Требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения. Территориальным и военным прокурорам следует своевременно и жёстко реагировать на каждый сигнал о применении контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники, злоупотреблениях при использовании выделенных бюджетных средств. К сожалению, такие факты есть. Всего в прошедшем году по инициативе прокуроров возбуждено 531 уголовное дело", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, в условиях частых диверсий средствами надзора велено добиваться достижения максимального уровня защищенности стратегических предприятий.

Генпрокурор уточнил, что в 2023 году значительные усилия прокуроров были направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования оборонно-промышленного комплекса. "Особым импульсом для этого выступали подвиги и успехи наших бойцов на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, понимание их основных потребностей", - отметил Краснов. Так, рассказал он, в ежедневном режиме отслеживались и устранялись недостатки и проблемы, препятствующие предприятиям оперативно и качественно выполнить государственный оборонный заказ, объемы которого многократно возросли.

Также на системной основе проводились проверки соблюдения организациями ОПК законодательства при заполнении вакансий востребованных специальностей, создании надлежащих социально-бытовых условий для работников.

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Россия
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