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ТАСС

Технический проект спутниковой системы "Экспресс-РВ" завершили

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ИСС Решетнева
ИСС Решетнева.
Источник изображения: ИСС Решетнева / Роскосмос

Группировка будет состоять из четырех спутников

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Предприятие АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) завершило техническое проектирование спутниковой системы связи "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера".

"На сегодняшний день завершена разработка технического проекта на космический комплекс системы "Экспресс-РВ". Он включает контрольно-измерительный комплекс, наземный комплекс управления, а также ракетно-космический комплекс, куда входят средства выведения и космические аппараты", - говорится в сообщении АО "Решетнев".

Отмечается, что предприятие планирует создать для контроля над группировкой два центра управления полетами (ЦУП). "Управление космическими аппаратами "Экспресс-РВ" обеспечат основной ЦУП, который будет располагаться в Железногорске, или резервный в Москве", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что группировка будет состоять из четырех спутников. Они будут работать на высокоэллиптических орбитах четырех разных плоскостей. "Для выполнения целевых задач космические аппараты оснащаются оборудованием для работы в трех диапазонах частот, в том числе 12 антеннами Кu-диапазона, которые будут отслеживать закрепленные зоны обслуживания в режиме реального времени", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", подразумевающий запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

В рамках проекта "Сфера" предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат "Скиф-Д" был выведен на орбиту 22 октября 2022 года. По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории РФ. 

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Россия
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Роскосмос
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