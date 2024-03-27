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Китай начал работу над технологией орбитальной дозаправки

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Фото: ActionVance / Unsplash
Фото: ActionVance / Unsplash.

SpaceNews: Китай начал работу над технологией орбитальной дозаправки

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала работу над технологией орбитальной дозаправки военных и гражданских спутников. На сообщения об этом в китайской прессе обратило внимание издание SpaceNews.

«НОАК уделяет стратегическое внимание расширению своих возможностей логистики на орбите и интегрирует коммерческие предприятия в космический сектор. Эти события могут иметь потенциальные последствия для норм международных космических операций и должны побудить Космические силы США принять меры по достижению аналогичных возможностей», — говорится в публикации.

В частности, с 2018 года китайская сторона разрабатывает программное обеспечение для обучения дозаправке операторов космических аппаратов. Отмечается, что в настоящее время над отдельными элементами технологии орбитальной дозаправки работают частные китайские компании.

Ранее издание сообщило, что китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно вышел на окололунную орбиту.

Ракета Long March 8 со спутником-ретранслятором Queqiao-2 стартовала с китайского космодрома Вэньчан 20 марта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
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