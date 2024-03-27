Китай проводит испытания палубного самолёта раннего предупреждения нового поколения KJ-600

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В марте текущего года в китайских социальных сетях были размещены новые изображения самолета раннего предупреждения следующего поколения KJ-600, который предназначен для развертывания на авианосцах ВМС НОАК.

Летные испытания данной машины, разработанной Xi'an Aircraft Company, стартовали осенью 2020 года. С конца 2023 года поступают сообщения о задействовании в них 4-6 прототипов KJ-600.

Согласно анализу спутниковых снимков, KJ-600 имеет размах крыльев 24,4 м и длину 18,4 м, размеры, то есть для его конструкции характерна компактность, необходимая для эксплуатации с авианосцев. Машина ДРЛО способна вместить команду из четырех-шести человек, что позволяет проводить длительные миссии по наблюдению и командованию.

Характеристики KJ-600 как палубного самолета остаются под вопросом. Пока нет доказательств того, что KJ-600 может использоваться с нынешних двух авианосцев Liaoning и Shandong, на которых установлены трамплины без катапульт. Ожидается, что третий строящийся авианосец Китая, уже получивший плоскую палубу, будет оснащен электромагнитными катапультами, совместимыми с KJ-600.

KJ-600, вероятно, использует два турбовинтовых двигателя WJ-6C, но в будущем может перейти на более новые силовые установки WJ-10.

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