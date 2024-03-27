ВС РФ поразили центры принятия решений, объекты СБУ и предприятия ВПК

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и предприятиям военно-промышленного комплекса страны. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны России.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Все объекты поражены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск на донецком направлении заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Верхнекаменское в ДНР. Там противник потерял не менее 425 боевиков.

Также во вторник Минобороны сообщило, что российскими военными была проведена операция по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной боевой машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства. Она весит более 30 т, из-за чего застряла в вязком грунте и была брошена ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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