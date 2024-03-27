Cumhuriyet: Нуланд оставила США плохое наследие, потерпев крах на Украине

"Из рук Нуланд Украина на самом деле не отведала печенье, а заглотила крючок", пишет Cumhuriyet. Вашингтон хотел ударить по Москве, используя Киев. Но американская стратегия провалилась – Донбасс и Крым, важные стратегические регионы, решили войти в состав России, а ее экономика процветает, несмотря на санкции.

Мехмет Али Гюллер

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд (Victoria Nuland) – отнюдь не заурядное событие. Дело в том, что она не рядовой дипломат, и на самом деле есть кое-какие признаки того, что она была вынуждена уйти в отставку.

Прежде чем коснуться причин ее увольнения, напомним, кто такая Нуланд.

Дипломат, раздающий печенье

Виктория Нуланд прежде всего была одним из "оперативных" дипломатов США.

Многим Нуланд запомнилась из-за случая с печеньем: она раздавала его активистам на Украине во время "оранжевого переворота" в 2014 году. Нуланд – один из авторов украинской стратегии, направленной против России. Она же и воплощала ее в жизнь.

Нуланд даже хвасталась, что Америка потратила около пяти миллиардов долларов на изменение "геополитической ориентации украинского народа".

События на Майдане 2014 года, то есть "оранжевый переворот", преподносимый иллюзионистскими атлантическими средствами массовой информации как "демократия", были комплексной операцией против России, за которой стояли Соединенные Штаты.

Роль Вашингтона в этом государственном перевороте раскрыл сам президент США Барак Обама (Barack Obama) в интервью CNN 3 февраля 2015 года: "Путин был застигнут врасплох протестами на Майдане после того, как мы выступили посредником в смене власти на Украине".

Одним словом, из рук Нуланд Украина на самом деле не отведала печенье, а заглотила крючок, который должен был сделать ее "форпостом" против России!

Последний провал Нуланд

Продолжающийся сегодня российско-украинский конфликт – это на самом деле противостояние России и США, начавшееся в 2014 году.

И все это время Нуланд была отведена главная роль. Посетив Киев в последний раз 31 января 2024 года, она пообещала Путину "неприятные сюрпризы на поле боя"! Но дипломат была вынуждена уйти в отставку, так и не сдержав своего обещания.

Последней миссией Нуланд было урегулирование проблем между президентом Украины Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Залужным. Ей это не удалось: Зеленский назначил нового главнокомандующего, а Залужного отправили послом в Лондон.

Расчет США в отношении Украины не сработал

После новостей об отставке Нуланд на нее обрушился шквал критики – американцы отреагировали на последствия проводимого ею курса. В частности, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, эксперт по борьбе с терроризмом и журналист Филип Джиральди (Philip Giraldi) отметил: "Нуланд разрушила российско-американские отношения и поставила мир на грань ядерной войны".

"Плохое наследие" раздававшей печенье Виктории Нуланд налицо. Но события можно трактовать и следующим образом: ее отставка связана с провалом украинской стратегии, которую она воплощала.

Так, после переворота 2014 года Украину собирались сделать членом НАТО, но не получилось. Более того, регионы, где проживает русское население, решили стать независимыми. Один из таковых – Крым.

Тогда США посчитали, что смогут потеснить Россию через украинский фронт, однако этого тоже не произошло. После Крыма потеряли и республики Донбасса.

Санкции должны были подорвать российскую экономику, а оппозиция – свергнуть Путина. При этом пострадали, напротив, европейские страны, а российский лидер только укрепил свою власть, набрав 88% голосов избирателей.

Одним словом, американская стратегия в отношении Украины провалилась. Путин присоединил к России как важнейший промышленный регион Украины, так и наиболее важные черноморские территории.

А больше всего страданий выпало на долю украинцев, "отравившихся" печеньем Нуланд. Как это ни печально, там, где правители становятся инструментом для реализации интересов империалистов, расплачивается за это всегда бедный народ – своей кровью...