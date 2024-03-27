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Военное обозрение

Власти Японии отменили запрет на экспорт вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Кабинет министров Японии утвердил план продажи истребителей следующего поколения другим странам, что является свидетельством постепенного отказа от послевоенных пацифистских принципов, принятых страной в конце Второй мировой войны.

Как отмечает японское издание Аsahi, ожидается, что решение Токио, предполагающее отмену запрета на международную продажу оружия, поможет Японии закрепить за собой участие в совместном с Италией и Великобританией проекте разработки новых истребителей, которые, как ожидается, поступят на вооружение не ранее 2035 года.

Японские власти надеются, что новый самолет способен повысить возможности вооруженных сил страны на фоне растущей напряженности в регионе и обеспечить технологическое преимущество перед региональными конкурентами в лице Китая и России. Экспорт вооружений также поможет стимулировать оборонную промышленность Японии, которая исторически обслуживала только Силы самообороны страны.

Правительство Японии рассматривает быстрое наращивание Китаем военной мощи как угрозу, особенно на фоне растущей напряженности в спорных Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Кроме того, в Токио обеспокоены проведением совместных военных учений Китая и России.

Премьер-министр Японии Кисида планирует в ближайшее время совершить визит в Вашингтон, где он, как ожидается, подчеркнет готовность Японии играть более важную роль в партнерстве с США в сфере военной промышленности.

Кроме того, разрешение на экспорт вооружений открывает для Японии возможность продавать США ракеты для ЗРК Patriot, помогая восполнить запасы боеприпасов, которые Вашингтон отправляет на Украину.

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Patriot ЗРК
Проекты
Военные учения
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