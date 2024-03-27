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ЦАМТО

Saab разработает концепцию перспективного истребителя для ВС Швеции

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Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen
Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen.
Источник изображения: © flickr.com / AereiMilitari.org

ЦАМТО, 26 марта. Шведская компания Saab объявила о подписании с Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) контракта на проведение исследований концепции перспективного истребителя.

Срок действия соглашения составляет два года: с начала 2024 года до конца 2025 года. Соглашение предусматривает концептуальные исследования пилотируемых и беспилотных решений в составе перспективной "системы систем", разработку технологий и проведение демонстраций. При реализации проекта Saab будет сотрудничать с FMV, Вооруженными силами Швеции, Шведским агентством оборонных исследований, GKN Aerospace и другими партнерами.

Как заявил руководитель бизнес-направления Saab Aeronautics Ларс Тоссман, Saab имеет сильные позиции, и, разработав недавно истребитель "Грипен E" и самолет ДРЛОиУ "ГлобалАй", обладает передовыми технологиями и инженерными ноу-хау, позволяющими продвигать концепцию перспективного истребителя. Это означает, что Saab продолжит предоставлять инновационные решения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Швеции и других заказчиков.

Saab намерена и дальше развивать сотрудничество с заинтересованными сторонами, работающими над новыми и прорывными технологиями, которые будут играть важную роль в перспективных системах боевых самолетов. Saab также будет изучать инновационные платформы, включая "Инициативу оборонных инноваций" правительства Швеции и проект НАТО "Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики".

Концептуальные исследования в рамках заключенного контракта будут проводиться параллельно с модернизацией самолетов JAS-39C/D "Грипен" и принятием на вооружение ВС Швеции и Бразилии "Грипен E".

Компания GKN Aerospace будет проводить концептуальные исследования силовых установок для перспективных истребителей. Ожидается, что они помогут создать основу для перспективных истребительных систем и продолжить создание подобных решений в Швеции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Проекты
NATO
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