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ТАСС

Ростех доработал поставляемые в зону СВО модули для дистанционного управления пулеметами

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Платформы дистанционного управления танковым пулеметом, созданные на радиозаводе "Сигнал" Госкорпорации Ростех
Платформы дистанционного управления танковым пулеметом, созданные на радиозаводе "Сигнал" Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

В госкорпорации сообщили, что модули оснащены камерой высокого разрешения, стабилизированной в двух плоскостях, а также мощным зумом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Радиозавод "Сигнал" доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ), разработанную по просьбе участвующих в спецоперации бойцов, и передал партию новых устройств в войска. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Устройства усовершенствованы с учетом реального боевого опыта и пожеланий бойцов. Партию роботизированных модулей передал военным радиозавод "Сигнал", входящий в КРЭТ госкорпорации "Ростех". В режиме реального времени эти устройства позволяют наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу из танкового пулемета калибра 7,62 мм с помощью дистанционного управления. <...> Военнослужащие отмечают, что изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Доработки коснулись механических узлов платформы, что повысило ее надежность и практичность", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале госкорпорации.

В Ростехе добавили, что модули оснащены камерой высокого разрешения, стабилизированной в двух плоскостях, а также мощным зумом. При этом на них можно доустановить тепловизор, прибор ночного видения, дальномер, камеры собственной безопасности, которые выставляются по периметру от позиций. Оператор контролирует платформу при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика.

Отмечается, что позволяющие с безопасной дистанции управлять танковым пулеметом калибра 7,62 мм платформы разработаны в 2023 году по прямому запросу бойцов. В конце 2023 года несколько модулей уже были переданы в зону СВО.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Предприятия концерна выпускают оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. 

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