МНО Республики Корея изменило сроки заключения контрактов на закупку самолетов KF-21 "Борамэ"

ЦАМТО, 26 марта. Представитель Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея сообщил о планах заключить в этом году контракт на поставку ВВС страны 20 истребителей KF-21 "Борамэ" (ранее носил обозначение KF-X), что существенно ниже ранее планировавшейся покупки 40 самолетов.

По информации представителей DAPA, Комитет по продвижению оборонных проектов принял такое решение в рамках одобренного плана производства самолетов общей стоимостью 7,92 трлн. вон (5,91 млрд. долл.).

В соответствии с планом, рассчитанным на период до 2028 года, в этом году DAPA подпишет с компанией-производителем Korean Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку только 20 истребителей, а по итогам их войсковых испытаний в следующем году заключит еще одну сделку на 20 ед.

Целью решения о поэтапном производстве самолетов является устранение проблем, возникших в прошлом году при разработке технико-экономического обоснования закупки.

Представитель DAPA отметил приверженность агентства своевременному принятию истребителя на вооружение. Если проект будет идти по плану, ожидается, что ВВС получат первый KF-21 во второй половине 2026 года. В конечном итоге предполагается принять на вооружение в общей сложности 120 KF-21, произведя еще 80 ед. к 2032 году.

При этом МНО Республики Корея также одобрило проект стоимостью 3,89 трлн. вон, предусматривающий модернизацию состоящих на вооружении истребителей F-15K компании Boeing. Проект продлится до 2034 года.

Кроме того, Комитет по продвижению оборонных проектов одобрил программу стоимостью 680 млрд. вон, предусматривающую создание до 2036 года Агентством оборонных разработок новой корабельной ракеты.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета в декабре 2015 года. KF-21 должны заменить парк устаревших F-4 и F-5. Сборка первых прототипов началась в 2020 году. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года.

Программа разработки KF-X предусматривает строительство шести опытных образцов, которые в течение четырех лет будут проходить испытания. Ранее, в марте, прототип №5 успешно прошел испытание с дозаправкой в воздухе. До перехода программы на этап серийного производства эти самолеты должны совершить 2200 вылетов. По состоянию на конец 2023 года было выполнено более 300 вылетов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.

Производство серийных самолетов запланировано на 2026-2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" смогут оснащаться истребители, производимые начиная с 2029 года. В рамках подписанных в прошлом году с европейской MBDA соглашений, в частности, планируется вооружить самолет ракетами "Метеор" класса "воздух-воздух". В апреле 2023 года немецкая компания Diehl Defense объявила, что борта KF-21 успешно запущена ракета IRIS-T класса "воздух-воздух".

Разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель. С 2028 года KAI планирует начать экспорт самолета.