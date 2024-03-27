"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта

В холдинге отметили, что машины прошли все виды ходовых испытаний

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. 144-й бронетанковый ремонтный завод (АО "144-й БТРЗ") и Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (КМЗ, оба входят в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставили в войска партию прошедших капитальный ремонт боевых машин десанта БМД-2 и десантных бронетранспортеров БТР-Д. Об этом журналистам сообщили в холдинге.

"144-й бронетанковый ремонтный завод и Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") поставили заказчику очередные партии боевых машин десанта БМД-2 и БТР-Д. После проведения капремонта БМД и БТР-Д прошли все виды ходовых испытаний. Машины приняты представителями военной приемки", - сообщили там.

Как подчеркнул исполнительный директор заводов Физули Сейфедов, предприятия согласно графику исполняют гособоронзаказ, при этом в 2023 году объемы производства были увеличены более чем в три раза.

"Помимо этого, проводится обновление производства. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям", - добавил Сейфедов, слова которого привели в холдинге.

БМД-2 - давно и хорошо зарекомендовавшая себя в ВДВ советская боевая машина десанта. В настоящее время оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и противотанковым вооружением. БТР-Д - авиадесантный бронетранспортер, оснащенный двумя пулеметами калибра 7,62 мм.