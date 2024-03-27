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Военное обозрение

Китай постепенно расширяет зону действия своих стратегических бомбардировщиков

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе недавнего учебного полета китайский стратегический бомбардировщик H-6K пролетел более тысячи километров за пределами островной цепи пролива Баши, разделяющего Тайвань и Филиппины, отмечают китайские СМИ, добавляя, что на его перехват были брошены иностранные самолеты, принадлежность которых установить пока не удалось.

Военные учения Китая, особенно с участием бомбардировщиков, несущих оружие дальнего действия вблизи его границ, являются особенно чувствительными для недружественных стран во главе с США. И возможности НОАК в этом плане постоянно увеличиваются.

По словам экспертов, если рассматривать дальность применения дальней авиации, Китай мог бы практически достичь полного охвата в Южно-Китайском море, нанося комплексные и глубокие удары без слепых зон. С увеличением дальности действия китайских ракет примерно на полторы тысячи километров, радиус и количество целей, которые Китай может поразить, еще больше увеличатся. В зону покрытия в этом случае попадет, например, остров Гуам в Тихом океане, де-факто принадлежащий США.

А при использовании бомбардировщиков H-6N, оснащенных возможностями дозаправки в воздухе, в сочетании с летающим танкером Y-20, ударные возможности дальней авиации Китая быстро возрастут.

Кроме того, в стране идет к завершению работа над малозаметным бомбардировщиком дальнего действия H-20.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Филиппины
Продукция
Xian H-6
Y-20
Проекты
Военные учения
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