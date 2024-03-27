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ТАСС

Кулеба заявил, что Германия делает "раздраженные комментарии" Украине за требования Taurus

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Глава МИД Украины сообщил, что в Бердине "сами себя завели в эту ситуацию, пусть ищут выход"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Украина получает "раздраженные комментарии" из Германии в ответ на упоминания о просьбах поставить ракеты Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico.

"Я устал уже отвечать на вопрос об этом (о поставках ракет Taurus - прим. ТАСС). Можете так и процитировать, я не возражаю. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные ответные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами себя завели в эту ситуацию, пусть ищут выход", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки крылатых ракет Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. За такую позицию его постоянно критикуют как представители германской оппозиции, так и ряда европейских стран, прежде всего Великобритании и Франции. 

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Страны
Великобритания
Германия
Украина
Франция
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