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Военное обозрение

«Требуется сдать ядерное оружие на слом»: шотландская партия обеспокоена состоянием британских атомных субмарин

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Источник изображения: topwar.ru

В Шотландии, на ВМБ Клайд, базируются атомные подлодки британского флота. Одна из них, HMS Vengeance проекта Vanguard, несущая ядерное оружие Trident II, недавно вернулась из продолжительного похода, обеспокоив своим состоянием общественность: субмарина покрыта большими участками ржавчины, противоакустическая облицовка частично отсутствует.

Как указывается в издании UK Defence Journal, шотландская партия Alba призвала правительство Британии «отправить на свалку» ядерное оружие до того, как произойдет катастрофа.

Поход HMS Vengeance с МБР Trident II на борту продлился почти семь месяцев, что вдвое больше нормативных сроков. В море она вышла 29 августа прошлого года, проведя в нем 201 день. Генеральный секретарь партии Alba Крис Макэлени, бывший работник Минобороны, заявил, что семимесячное патрулирование чрезвычайно опасно для субмарин типа Vanguard:

Мы живем в Клайде и смотрим на подводные лодки, выходящие в поход и возвращающиеся с него. Необходимо задать серьезные вопросы относительно того, насколько небезопасны субмарины, из которых выжимают соки до предела прочности.

С его слов, ранее три месяца являлись стандартным сроком нахождения в море для АПЛ Vanguard. Однако за последние три года средняя длительность походов субмарин этого класса составила 163 дня – это «огромное увеличение». Рекорд был поставлен HMS Victorious в 2021 году – 207 дней.

Vanguard был заложен через неделю после моего рождения [1986 год, головная АПЛ], а устаревшие DVD-плееры еще даже не были изобретены, когда был спущен на воду Vengeance [1998 год, четвертая и последняя АПЛ проекта]. Срок службы этих подлодок давно истек, но их используют до предела. Это не только неприемлемо для благополучия подводников, но и просто небезопасно проводить такие длительные походы

- отметил Макэлени.

Как он заявил, избавление Шотландии от оружия массового поражения является приоритетом, который может быть реализован только с обретением независимости, но, если бы у правительства Британии было хоть какое-то финансовое чутьё или моральный компас, они бы отказались от МБР Trident.

С его слов, программа обновления Trident [переход на новое ЯО и его носители – АПЛ Dreadnought] обойдется более чем в £200 млрд, в то время как каждый четвертый ребенок живет в бедности, а семьи голодают.

Мы не хотим такой защиты, мы хотим, чтобы Trident сдали на слом, Шотландия была свободна от ядерного оружия, а деньги были потрачены на улучшение нашего общества, а не на оплату оружия, которое может его уничтожить

- потребовал Макэлени.

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Trident II
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Trident
Ядерный щит
ЯО
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