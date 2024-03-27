В России для зоны СВО разработан новый детектор, обнаруживающий все типы беспилотников по звуку

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Новый детектор обнаружения дронов разработан для российских военных, он способен засекать любые беспилотники вне зависимости от использованных радиочастот. Как пояснили в конструкторском бюро "Талламхо", прибор акустический.

Специалисты из КБ "Талламхо" разработали для применения в зоне СВО новый акустический детектор обнаружения дронов. В отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, новый засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они "звучат" по-разному. Такое решение было принято в связи с частой сменой противником радиочастот, на которых работаю БПЛА.

Как пояснили разработчики, детектор "Малик" выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет. При этом база прибора постоянно обновляется, в нее добавляются новые звуки, издаваемые дроном. Поэтому бойцы самостоятельно могут обновить программу, зайдя на специальный сайт.

(...) на каких бы частотах ни работал дрон, он все равно издает звуки при работе. Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер. Люди, использующие детекторы "Малик", могут подключать их к интернету и автоматически пополнять список сигнатур

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Также данный детектор способен обнаруживать дальномеры, лазеры ПТРК и снайперские прицелы на дальности до 700 метров. Прибор продолжает проходить испытания, о поставке "Малика" в войска пока не сообщалось.