В России для зоны СВО разработан новый детектор, обнаруживающий все типы беспилотников по звуку

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Новый детектор обнаружения дронов разработан для российских военных, он способен засекать любые беспилотники вне зависимости от использованных радиочастот. Как пояснили в конструкторском бюро "Талламхо", прибор акустический.
Специалисты из КБ "Талламхо" разработали для применения в зоне СВО новый акустический детектор обнаружения дронов. В отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, новый засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они "звучат" по-разному. Такое решение было принято в связи с частой сменой противником радиочастот, на которых работаю БПЛА.
Как пояснили разработчики, детектор "Малик" выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет. При этом база прибора постоянно обновляется, в нее добавляются новые звуки, издаваемые дроном. Поэтому бойцы самостоятельно могут обновить программу, зайдя на специальный сайт.
- приводит ТАСС слова представителя КБ.
Также данный детектор способен обнаруживать дальномеры, лазеры ПТРК и снайперские прицелы на дальности до 700 метров. Прибор продолжает проходить испытания, о поставке "Малика" в войска пока не сообщалось.