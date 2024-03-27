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Интерфакс-АВН

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного запланирован на 6-10 апреля

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"Ангара-А5"
"Ангара-А5".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой планируется в апреле, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что "с помощью транспортно-установочного агрегата ракета была доставлена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки 1А".

Решение о вывозе и продолжении комплексных испытаний ракеты на стартовом комплексе было принято после успешного завершения испытаний на техническом комплексе космодрома.

"По результатам испытаний с участием ракеты "Ангара-А5" на стартовом комплексе будет принято решение о пуске", - сообщили в госкорпорации.

23 января гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в первой декаде апреля.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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