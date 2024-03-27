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ЦАМТО

В Чехию доставлена очередная партия вертолетов UH-1Y "Веном"

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Источник изображения: Фото: Armada CR

ЦАМТО, 26 марта. Командование Вооруженных сил Чехии 23 марта сообщило о доставке в аэропорт Намешть двух новых многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном".

Техника была доставлена на борту самолета ВТА C-17A "Глоубмастер" ВВС США.

Таким образом, вертолетный парк линейки H-1 ВС Чехии расширился до 10 ед. и теперь насчитывает четыре машины AH-1Z "Вайпер" и шесть UH-1Y "Веном".

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл. В мае 2019 года Госдепартамент также одобрил поставку Чехии в рамках программы FMS 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл.

Министры обороны США и Чехии 12 декабря 2019 года подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и 4 ударных AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость продажи составила около 650 млн. долл. Планируется, что поставки должны завершиться в 2024 году.

В сентябре 2020 года ВМС США заключили с компанией Bell Textron первый контракт стоимостью 272,161 млн. долл. на производство 8 вертолетов UH-1Y и 4 вертолетов AH-1Z для ВС Чехии. Сборка первого AH-1Z началась в феврале 2022 года.

Весной 2022 года Чехия и США достигли договоренности о безвозмездной передаче в дополнение к новым UH-1Y и AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном" из состава ВС США. Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер". Наряду с вертолетами, СВ Чехии получат соответствующее вооружение, включая ПТУР "Хеллфайр", УР APKWS, неуправляемые ракеты, пушки, пулеметы и боеприпасы.

В конце июля 2023 года на 22-ю вертолетную базу ВВС была доставлена первая пара ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер". В августе 2023 года в Чехию были доставлены первый многоцелевой вертолет UH-1Y "Веном" и еще один AH-1Z "Вайпер".

В октябре 2023 года на 22-й базе состоялась официальная церемония прощания с ранее эксплуатировавшимися ее подразделениями вертолетами Ми-24 и Ми-8/17.

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Страны
США
Чехия
Продукция
AH-1 Cobra
APKWS
UH-1 Iroquois
Ми-24
Ми-8
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
2020-й год
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