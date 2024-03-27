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Военное обозрение

Западное СМИ: Терминалы спутниковой связи Starlink продают на «чёрном рынке» по всему миру

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанные американской компанией SpaceX терминалы спутниковой связи Starlink продаются во всех странах мира, даже там, где официально компания не работает. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Как выяснили журналисты западного СМИ, терминалы продают на «черном рынке» по всему миру. Например, их можно встретить в Венесуэле, Йемене или Судане, где компания официально не работает и купить такие терминалы теоретически должно быть невозможно. Однако благодаря контрабанде и различным теневым схемам, и в этих странах терминалы функционируют. Использовать возможности спутниковой связи, таким образом, могут самые разные силы, вплоть до международных радикальных организаций.

Напомним, что спутниковая связь Starlink была разработана специалистами американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Компания занимается предоставлением высокоскоростного качественного интернета в самые удаленные районы планеты. В настоящее время компания предоставляет услуги спутниковой связи и интернета в более чем семидесяти странах мира.

На Украине именно терминалы Starlink играют ключевую роль в обеспечении спутниковой связью и интернетом украинских формирований. При этом сам Илон Маск на словах выступает с критикой украинского конфликта и поставок вооружений киевскому режиму, считает Крым российским, но на деле продолжает обеспечивать украинскую армию услугами спутниковой связи и интернета.

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Страны
Венесуэла
Йемен
Судан
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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