МО РФ сообщило об эвакуации с линии соприкосновения первой трофейной БМП Marder

Бойцы ВСУ пытались уничтожить технику, однако она получила лишь незначительные повреждения, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса провели тщательно подготовленную операцию по эвакуации боевой машины в ночное время суток. "Была проведена разведка местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту. Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя", - сказали в ведомстве.

БМП получила незначительные повреждения минами, которыми Вооруженные силы Украины пытались уничтожить технику при эвакуации.

В Минобороны уточнили, что из-за своего большого веса боевая машина не достигла своей изначальной цели, увязнув в грунте. Украинские боевики вынуждены были бросить БМП и сбежать. Российский механик-водитель с позывным Шуба добавил, что машину вытаскивали долго, во время эвакуации отряд попал под обстрел. Боец с позывным Длинный уточнил, что колонна техники шла без фонарей, "чтобы не засветиться перед врагом".

Заместитель командира по технической части с позывным Казбек рассказал, что машину "затрофеили" в населенном пункте Северное на авдеевском направлении во время одной из контратак ВСУ. "Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было "затрофеить", тем более в таком идеальном состоянии. Машина полностью на ходу, исправна. <…> Для разбора, изучения она пригодна", - уточнил замкомандира в видео, распространенном МО РФ.

Боевая масса БМП Marder составляет около 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.