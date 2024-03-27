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ТАСС

Командир ВС РФ рассказал о применении на херсонском направлении аналога БПЛА "Баба-Яга"

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Дрон «Баба-Яга»
Дрон «Баба-Яга».
Источник изображения: Яндекс

По словам российского военнослужащего, без дронов "сейчас невозможно обойтись"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Тяжелый гексакоптер, используемый в российском добровольческом батальоне имени Василия Маргелова, назвали "Иванушкой". Он успешно применяется на херсонском направлении, сообщил командир взвода БПЛА батальона с позывным Гордес.

"Всеми видами дронов располагаем, работаем и с FPV, и с разведывательными, и с тяжелыми коптерами, мы их не "Баба-яга" (украинский беспилотник - прим. ТАСС) называем, а "Иванушка". Успешно применяется на нашем направлении", - рассказал журналистам Гордес.

Он уточнил, что СВО показала огромную роль дронов в современных боевых действиях. По его словам, без этого вида вооружения сейчас невозможно обойтись.

"Специальная военная операция показала реальное положение вещей и реальную сумасшедшую необходимость в применении этих средств. Они внесли новое веяние, новые возможности, новые сумасшедшие показатели как и со стороны противника, так и с нашей стороны. Сейчас, как я считаю, да и все это понимают, нужно сделать очень серьезный упор, развивать эту тему. Я вижу, что наше правительство, верховный главнокомандующий серьезно занимаются этим вопросом", - добавил военный. 

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