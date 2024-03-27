Саперы рассказали об использовании робототехнического корпуса для разминирования

Саперы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск используют робототехнический комплекс «Уран-6» для разминирования освобожденных территорий под Авдеевкой. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Сейчас проходит разминирование роботами «Уран-6». У него пять оборудований, захват, каток, фреза — перемалывать, отвалы — все деревья, обвалы, бетон разрывать. Без техники никак», — рассказал офицер с позывным Конг.

Процедура разминирования имеет отдельные шаги. Группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог и обследуют местность с помощью комплекса «Уран-6». При обнаружении взрывоопасного предмета сапер сигнализирует группе, ему сразу оказывают прикрытие, а старший военнослужащий приступает к осмотру боеприпаса. Если его невозможно извлечь, он уничтожается при помощи накладного заряда.

«Каждая из групп в день производит 10–15 подрывов. Вы можете представить себе объем оставшихся боеприпасов. Но ребята молодцы, держатся, красавцы», — рассказал о работе своих подчиненных офицер с позывным Макс.

Он также добавил, что мирные жители, которые возвращаются на территории, знают, что их дом уже осмотрен и там безопасно.

«Теперь же это наши граждане, наши люди. Мы должны об их безопасности заботиться. Конечно, частный сектор намного тяжелее… Под каждым камешком может лежать лепесток, суббоеприпас, либо какой-то снаряд. Поэтому всё это переворачивается и просматривается», — добавил Макс.

Ранее, 5 марта, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что специалисты начали разминирование Авдеевки. По его словам, к восстановлению города можно будет приступить после того, как линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние.

До этого, 3 марта, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как специалисты расчищают от мин территорию в Марьинке и Авдеевке. Военный с позывным Симба рассказал, что солдаты часто находят мины-«лягушки» и замаскированные под мусор взрывные устройства.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. В этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима, так как вооруженные формирования Украины с 2014 года регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка именно из Авдеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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