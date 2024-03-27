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ТАСС

В России разработали новую многоцелевую кассетную мину

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Сапер Лев показывает правила установки мины одному из сослуживцев
Сапер Лев показывает правила установки мины одному из сослуживцев.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Авторы изобретения утверждают, что оно, в частности, позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Многоцелевая кассетная мина против бронетехники и живой силы противника разработана в России. Проведенные испытания подтвердили ее эффективность, следует из патента, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к боеприпасам, а именно к инженерным минам, устанавливаемым на местности при помощи средств дистанционного минирования против бронетанковой техники и живой силы противника. <…> На заявляемую многоцелевую кассетную мину дистанционной установки разработана техническая документация и проведены испытания изготовленных образцов, подтвердившие работоспособность, эффективность и безопасность ее эксплуатации", - говорится в описании изобретения.

Авторы изобретения утверждают, что изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования и снизить затраты на установку смешанного (противотанковое, противопехотное) минного поля путем уменьшения номенклатуры мин. "Заявляемая мина обеспечивает эффективное поражающее действие как по живой силе противника, так и по бронетанковой технике", - уточнили там.

Патентообладателем является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны РФ. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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