В России разработали новую многоцелевую кассетную мину

Авторы изобретения утверждают, что оно, в частности, позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Многоцелевая кассетная мина против бронетехники и живой силы противника разработана в России. Проведенные испытания подтвердили ее эффективность, следует из патента, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к боеприпасам, а именно к инженерным минам, устанавливаемым на местности при помощи средств дистанционного минирования против бронетанковой техники и живой силы противника. <…> На заявляемую многоцелевую кассетную мину дистанционной установки разработана техническая документация и проведены испытания изготовленных образцов, подтвердившие работоспособность, эффективность и безопасность ее эксплуатации", - говорится в описании изобретения.

Авторы изобретения утверждают, что изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования и снизить затраты на установку смешанного (противотанковое, противопехотное) минного поля путем уменьшения номенклатуры мин. "Заявляемая мина обеспечивает эффективное поражающее действие как по живой силе противника, так и по бронетанковой технике", - уточнили там.

Патентообладателем является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны РФ.