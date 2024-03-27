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ТАСС

Politico: выделенный в марте США пакет помощи Киеву на $300 млн был использован в ноябре

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам источника газеты, эти средства "недоступны для использования сейчас", а согласование пакета помощи было, по сути, символическим жестом

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Пакет помощи Украине на сумму $300 млн, выделенный американскими властями в марте, был использован еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Эта сумма включена в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году, который начался в США в октябре 2023 года. Она рассчитана на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины. Однако, как сообщил изданию представитель американской администрации, эти деньги уже были заложены в прошлогодний законопроект, который продлевал на определенный срок финансирование нескольких ведомств, в том числе Пентагона. По словам чиновника, эти деньги "недоступны для использования сейчас", а согласование пакета помощи было, по сути, символическим жестом.

Как отмечает газета, даже если бы эту сумму можно было использовать, это бы не изменило ход конфликта. Таким образом Вашингтон просигналил о том, что "США не вышли из игры", несмотря на то что законопроект о выделении дополнительного финансирования в поддержку Украины на сумму $60 млрд до сих пор не был вынесен на голосование в Палате представителей Конгресса. Законодатели сообщили Politico, что эти деньги "не позволят Украине преодолеть кризис", поскольку контрнаступление украинских военных захлебнулось, а запасы боеприпасов истощились.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке части республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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