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Известия.ru

«Новая цель появляется у нас каждый час»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как РСЗО «Ураган» поддерживают наступающие российские войска своим огнем

Саперы, разминирующие Авдеевку, редко используют металлоискатели. Город с 2014 года был прифронтовым, и в земле здесь слишком много металлических осколков. Поэтому лучшее средство поиска мин — обычный щуп. Очищают Авдеевку медленно, но верно, двор за двором, улица за улицей. Корреспонденты «Известий» наблюдали за процессом разминирование, а также побывали на позициях артиллеристов, которые поддерживают наши войска огнем тяжелых РСЗО «Ураган», отодвигая линию соприкосновения всё дальше от города.

«Постоянно разбираем кого-то»

— Наша работа — подавлять живую силу врага и вести контрбатарейную борьбу, — рассказывает топогеодезист, разворачивая буссоль.

В армии он уже больше года, до этого работал в полиции в ДНР. Во время мобилизации 2022 года пришел добровольцем. Дома его ждет семья — жена и родители.

— Конечно, с тревогой отнеслись к моему решению пойти добровольцем. Это мужское решение, мужской поступок. Но приняли это, по-другому никак, — рассказывает бывший полицейский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Замаскированная и заряженная РСЗО «Ураган» стоит в готовности в ожидании команды на выдвижение. Расчет также состоит из мобилизованных и добровольцев из ДНР. В кабине двухдвигательного четырехосного монстра — Николай, опытный водитель, который еще на гражданке имел дело с различной техникой: от фур до тракторов. Он шутит, что колесная база «Урагана» представляет собой гибрид двух грузовиков и трактора.

— Водить эту машину сложно, конечно, но вполне реально. Для этого мы и здесь. А без работы никогда не сидел, ни в армии, ни на гражданке. Водить тяжелую технику — это не всем дается. А насчет пенсии и дальнейшей службы пока не хочется загадывать, дело это неблагодарное. Доделаем дело, а там видно будет, — рассказывает Николай.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Основное преимущество колесных машин — в их мобильности, скорости выхода на огневую позицию и ухода с нее. Поэтому и состояние техники и умение водителей — один из залогов успеха.

Командир машины с позывным Старый — бывший шахтер, на СВО с первых дней, как только началась мобилизация.


— Как призвали нас, так и пришли все, потому что надо наваливаться всем скопом для победы. Техника, как и в шахте, советская. Поэтому смекалка с нами всегда бок о бок. Постоянно новая местность, надо к ней привязываться, всё меняется в один миг. Как и в шахте — постоянно на смекалке, — рассказывает Старый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Офицер-артиллерист Алекс рассказывает, что основную угрозу нашей дальнобойной артиллерии представляют беспилотники врага. Такие установки, как «Ураган», для него — приоритетная цель.

— У нас есть боец, который при работе наблюдает за воздухом. Есть пункты наблюдения и в местах нахождения машин. Сейчас в наступлении мы стали более активно работать. Постоянно приходится продвигаться вперед, прикрываем, постоянно разбираем кого-то. Нет времени на отдых фактически. Мы постоянно в движении, постоянно в работе, потому что каждый час у нас появляется новая цель и мы должны ее отработать в очень короткий период времени, — рассказывает Алекс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

По команде тяжелая машина, поднимая пыль, выходит на огневую позицию, и меньше чем за три минуты 400-килограммовые ракеты уходят на цель. «Ураган» срывается в район сосредоточения, а мы уходим в противоположную сторону, чтобы не нарушать маскировку.

Опасная работа

В освобожденной Авдеевке идут работы по разминированию. Начиная от «старой» линии соприкосновения, которая была здесь до начала СВО, вдоль дорог видны работающие группы саперов, машины и роботы, которые начинают с очистки дорог и обочин вокруг них. В частном секторе бойцы в тяжелых защитных костюмах и шлемах с характерными щитками медленно проходят дом за домом. Опасные предметы, такие как противопехотные мины или самодельные бомбы для беспилотников, подрывают на месте. Поэтому на улицах раз в пару часов слышны серии взрывов.

Вдоль улиц уже на многих домах краской написано — «Мин нет». Возле одного из таких мужчина, местный житель, на костре запекает картошку и приветствует идущих мимо саперов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Осматриваем дома и огороды. Работаем и щупами, и миноискателями. В основном мины и снаряды попадаются. Если есть возможность и жилых домов нет по соседству, подрываем их на месте. Из ловушек в основном растяжки тут стоят. А мины-ловушки больше в полях под противотанковыми минами. Здесь такого меньше, — рассказывает боец Баста, работающий в одном из дворов.

Он родом из Волновахи, оккупированой Украиной в 2014 году. А сразу после освобождения города в 2022-м пошел в армию ДНР добровольцем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Друзья воевали с 2014 года, и я не мог сидеть дома ровно, когда пацаны воюют. Не могу так, не мое. Как они, так и я, — объясняет Баста.

В огороде саперы разворачиваются цепью и начинают проходить с щупами многолетние заросли заброшенного хозяйства. Металлоискатели тут почти бесполезны, в земле слишком много металлических осколков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Между домами у каждой группы дежурит по одному человеку с противодроновым ружьем, детектором и другими средствами обнаружения. Кроме средств радиоэлектронной борьбы используются и различные виды стрелкового оружия для поражения неподавленных РЭБ воздушных целей. Саперы работают подолгу и не имеют возможности маскироваться, поэтому могут стать мишенью для беспилотников врага.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

В одном из дворов на соседней улице к уничтожению готовят противотанковую мину, которую украинские боевики кустарно переделали для сброса с беспилотника. Она лежит слишком аккуратно, и сдвигать с места ее не будут, опасаясь ловушки. Поэтому туда же перенесли обнаруженные противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, чтобы ликвидировать всё вместе. На дороге устанавливается оцепление, и почти сразу по рации слышим, что сапер привел в действие огнепроводный шнур. Задерживать движение нельзя, скопление машин может привлечь внимание врага, и, пока дым от взрыва еще не рассеялся, мимо дома по грунтовке срываются с места стоявшие автомобили.



Дмитрий Астрахань

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Страны
Украина
Продукция
Ураган РСЗО
Проекты
БПЛА
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