Британия создаст новую ядерную боеголовку без проведения подземных испытаний

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Ядерные силы Британии представлены четырьмя АПЛ Vanguard, которые могут нести до 16 МБР Trident II. Ракеты поставляются США, но размещенные в них боеголовки (до 8 в одной МБР) выпускаются собственными силами.

Как было заявлено в Минобороны страны, Британия реализует программу замены боевой части ЯО, создавая новую боеголовку A21/Mk7 (также известную как Astraea), которая будет унифицирована с американской БЧ W93/Mk7 (разрабатывается в США для установки на АПЛ с 2034 года).

Это будет первая британская боеголовка, разработанная в эпоху, когда мы больше не испытываем наше оружие под землей, соблюдая наш добровольный мораторий

- говорится в документе Минобороны.

Чтобы обойтись без испытаний, была разработана уникальная технология проверки боеголовок с помощью лазерной установки Orion размером с футбольное поле, которая позволяет исследовать физику экстремальных температур и давлений, возникающих при ядерном взрыве. В то же время суперкомпьютеры дают возможность проводить моделирование, не прибегая к детонации БЧ. Недавно был заказан суперкомпьютер Valiant для проверки конструкции, производительности и надежности боевой части.

Для замены носителей ЯО с 2016 года ведется строительство субмарин типа Dreadnought. Поступление на флот первой из них ожидается в начале 2030 годов. Всего будет построено 4 АПЛ этого проекта. Стоимость программы составляет £31 млрд.

Как указывается в документе военного ведомства, обновление ядерного арсенала вызвано угрозами со стороны ряда стран:

Россия пытается использовать безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать отправке помощи на Украину. Китай стремительно наращивает количество боеголовок и расширяет дальность действия средств доставки. Северная Корея регулярно бряцает своим ядерным оружием. Иран производит высокообогащенный уран без обеспечения надлежащего доступа МАГАТЭ.