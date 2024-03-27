Войти
Военное обозрение

Британия создаст новую ядерную боеголовку без проведения подземных испытаний

117
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ядерные силы Британии представлены четырьмя АПЛ Vanguard, которые могут нести до 16 МБР Trident II. Ракеты поставляются США, но размещенные в них боеголовки (до 8 в одной МБР) выпускаются собственными силами.

Как было заявлено в Минобороны страны, Британия реализует программу замены боевой части ЯО, создавая новую боеголовку A21/Mk7 (также известную как Astraea), которая будет унифицирована с американской БЧ W93/Mk7 (разрабатывается в США для установки на АПЛ с 2034 года).

Это будет первая британская боеголовка, разработанная в эпоху, когда мы больше не испытываем наше оружие под землей, соблюдая наш добровольный мораторий

- говорится в документе Минобороны.

Чтобы обойтись без испытаний, была разработана уникальная технология проверки боеголовок с помощью лазерной установки Orion размером с футбольное поле, которая позволяет исследовать физику экстремальных температур и давлений, возникающих при ядерном взрыве. В то же время суперкомпьютеры дают возможность проводить моделирование, не прибегая к детонации БЧ. Недавно был заказан суперкомпьютер Valiant для проверки конструкции, производительности и надежности боевой части.

Для замены носителей ЯО с 2016 года ведется строительство субмарин типа Dreadnought. Поступление на флот первой из них ожидается в начале 2030 годов. Всего будет построено 4 АПЛ этого проекта. Стоимость программы составляет £31 млрд.

Как указывается в документе военного ведомства, обновление ядерного арсенала вызвано угрозами со стороны ряда стран:

Россия пытается использовать безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать отправке помощи на Украину. Китай стремительно наращивает количество боеголовок и расширяет дальность действия средств доставки. Северная Корея регулярно бряцает своим ядерным оружием. Иран производит высокообогащенный уран без обеспечения надлежащего доступа МАГАТЭ.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Продукция
Trident II
Проекты
Successor
Trident
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
22.07.2013
Чем кумушек считать трудиться...
03.09.2012
Калькулятор стратегического сдерживания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.