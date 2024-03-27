Боррель ответил на вопрос о сотрудничестве спецслужб Евросоюза с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель после теракта в "Крокусе" заявил о наличии кооперации спецслужб ЕС и РФ

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил о сотрудничестве спецслужб Евросоюза с коллегами из России в области обмена разведданными, несмотря на разногласия Брюсселя и Москвы по ситуации на Украине.

Заявление он сделал в эфире телеканала CNN в ответ на соответствующий вопрос, заданный в контексте сохраняющихся разногласий Брюсселя и Москвы по ситуации на Украине.

"Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами (после теракта в "Крокус Сити Холле", – ред.), да", – цитирует Борреля РИА Новости.

Еврокомиссар также вновь осудил теракт в Подмосковье.

Радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".