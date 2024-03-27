Войти
РИА Новости

Боррель ответил на вопрос о сотрудничестве спецслужб Евросоюза с Россией

114
0
0
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Боррель после теракта в "Крокусе" заявил о наличии кооперации спецслужб ЕС и РФ

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил о сотрудничестве спецслужб Евросоюза с коллегами из России в области обмена разведданными, несмотря на разногласия Брюсселя и Москвы по ситуации на Украине.

Заявление он сделал в эфире телеканала CNN в ответ на соответствующий вопрос, заданный в контексте сохраняющихся разногласий Брюсселя и Москвы по ситуации на Украине.

"Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами (после теракта в "Крокус Сити Холле", – ред.), да", – цитирует Борреля РИА Новости.

Еврокомиссар также вновь осудил теракт в Подмосковье.

Радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.03.2007
Государственный капитализм В чем состоят успехи экономики
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
07.03.2007
Больше газа Россия-Узбекистан: первым делом "голубое топливо", а самолеты – потом
27.12.2006
1112 самолетов за $12 млрд. ОАК хочет конкурировать с Boeing и Airbus
25.12.2006
Кремль: Россия и Украина сближают позиции по спорным вопросам, однако ряд разногласий пока сохраняется
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Оно вам НАТО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.