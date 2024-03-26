От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о готовности военного ведомства избавиться от парка устаревших истребителей путем их распродажи или утилизации.

У нас много типов самолетов, у нас есть F-4, Mirage 2000-5, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52, F-16 Viper, Rafale. Это неприемлемо.

С его слов, необходимо распрощаться с целым рядом моделей боевой авиации. Как можно понять из заявлений министра, он особо не надеется продать Phantom II, в связи с чем данный самолет может ожидать утилизация:

Я думаю, что мы фантастически хорошо сохранили F-4, самолеты вьетнамской эпохи.

При этом Дендиас рассчитывает, что найдется покупатель на несколько типов менее устаревших машин:

Мираж 2000-5 – чрезвычайно способный самолет, его следует продать. F-16 Block 30 надо продать. Эти самолеты потеряли свою ценность, но я считаю, что они все еще вполне работоспособны и имеют потенциал для продажи.

Остальные типы F-16 (Block 50/52) требуется довести до уровня Block 70 F-16 Viper и сохранить на вооружении ВВС страны. При этом министр отметил пробуксовки в реализации программы модернизации F-16. В 2017 году с концерном Lockheed Martin было заключено соглашение стоимостью $2,4 млрд об улучшении 84 истребителей F-16 Block 52+ до конфигурации Block 72 до 2028 года, однако сроки работ серьезно сдвигаются вправо.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметил Дендиас, также требуется нарастить парк Rafale:

Мы должны усилить флот Rafale, их 24, было бы неплохо увеличить их до 30.

В связи с прозвучавшим заявлением министра возникает вопрос о дальнейшей судьбе F-16 Block 30. Учитывая оказанную ранее Афинами военную помощь киевскому режиму (БМП-1, РПГ-18 – из официально обозначенного), данные истребители в итоге вполне могут оказаться на Украине.