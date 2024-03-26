Евросоюзу необходим "скачок" в оборонной политике, полагает Боррель

Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу в оборонной области еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми он сталкивается.

"Нам нужен скачок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности", - написал Боррель в статье, опубликованной в его блоге в понедельник.

Он полагает, что "силовая политика меняет мир", и "эта ухудшающаяся геополитическая обстановка подвергает Европу опасности".

"Сейчас подходящий момент, чтобы задуматься о том, что было сделано, и куда мы движемся в сфере безопасности и обороны", - продолжил глава европейской дипломатии.

Перечислив предпринятые усилия, в первую очередь по оказанию помощи Украине, а также по поддержке Молдавии, Грузии, Иордании, Ливана, государств-партнеров в Африке, на Западных Балканах, Боррель пишет, что у себя, внутри ЕС, "необходимо инвестировать гораздо больше", чтобы помочь "оборонной промышленности увеличить ее производственные мощности".

"Другого решения не существует, если мы посмотрим на масштабы оборонных потребностей Украины, а также наших государств-членов, которым необходимо пополнить свои запасы и приобрести новое оборудование", - считает Боррель.

Он отметил, что государства-члены ЕС уже тратят значительно больше на оборону: за последние десять лет бюджет обороны увеличился на 40%, а в период с 2022 по 2023 год он вырос на 50 млрд евро. "Однако оборонный бюджет ЕС в размере 290 млрд евро в 2023 году представляет собой лишь 1,7% нашего ВВП, то есть ниже 2% контрольного показателя НАТО. И то в нынешнем геополитическом контексте это можно рассматривать как минимальное требование", - объяснил главный дипломат ЕС.

Боррель также подчеркнул важность освоения новых военных технологий, таких как БПЛА или искусственный интеллект. Он считает, что в этом вопросе Европейское оборонное агентство, обладающее центром инноваций, продолжит играть ключевую роль.