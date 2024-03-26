Изменения в правилах футбола: влияние на игру

Футбол — динамичный и постоянно развивающийся вид спорта. Ярче всего это демонстрируют постоянные обновления в правилах, которые призваны сделать игру еще более интересной, непредсказуемой и напряженной. В этой статье расскажем о последних нововведениях, какое влияние они оказали на игру миллионов.

Как часто меняются правила в футболе

Первые официальные футбольные правила появились в Англии в XIX веке. Сегодня в них внесено немало уточнений и нововведений, но основные принципы остались неизменными. По ним до сих пор проходят национальные чемпионаты и международные турниры по футболу, на которые по выгодным котировкам могут ставить клиенты букмекерской компании 1Win.

Последующие изменения в футбольные правила в большинстве случаев были связаны с общественными нововведениями и развитием технологий. Например, на эволюцию футбола повлияло правило офсайда. Оно было введено в один из первых сводов правил еще в 1863 г. Данный термин описывает ситуацию в матче, когда игрок в момент передачи располагается ближе к линии чужих ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Введение правила офсайда в футболе привело к разработке специальных тактик и стратегий игры — как в нападении, так и при обороне. Например, в защите появилось понятие искусственного офсайда, когда игроки умышленно стараются играть, оставляя перед последним атакующим соперником только вратаря, чтобы в случае передачи мяча форварду тот автоматически попадал в офсайдную ловушку.

Пять замен

Из последних нововведений в футболе стоит отметить появление правила пяти замен. Ранее по ходу встречи было разрешено заменить только трех игроков. Ситуация изменилась, когда футбольные чемпионаты вернулись после эпидемии COVID-19.

Клубам приходилось доигрывать прерванные из-за пандемии национальные первенства и еврокубки. В результате за короткое время требовалось провести большое количество матчей. Футбольные федерации пошли навстречу игрокам и тренерам и разрешили проводить по пять замен.

В итоге правило было решено оставить на постоянную основу. Специалисты отметили, что это позволило увеличить интенсивность и скорости в игре, тренеры получили дополнительные инструменты для изменения тактики и стратегии по ходу поединков.

Более того, существует возможность провести и шестую замену в матче, если находящийся на поле футболист получил травму головы.

Чтобы минимизировать задержки времени при проведении замен, их разрешено проводить только в три слота. Замены, сделанные в перерыве, не считаются отдельным слотом. Это означает, что тренер не может по ходу встречи менять пять раз по одному футболисту. Замены разрешается проводить только трижды, при этом в каждом слоте могут появляться несколько новых игроков.

VAR

Главная технологичная новинка в футболе последних лет — внедрение системы VAR. Теперь по ходу встречи, помимо главного арбитра на поле, работают судьи на VAR. Они просматривают видеоповторы и сигнализируют судье в случае принятия неверных решений или при пропущенных эпизодах.

Внедрение системы VAR свело к минимуму ошибки при фиксации взятия ворот или определении положения вне игры у футболистов. При этом арбитры на VAR могут обращаться к главному судье не по любому эпизоду, а только в перечисленных правилами случаях. Это:

взятие ворот;

определение положения вне игры;

пенальти;

красная карточка.

Синяя карточка

Одно из ближайших и активно обсуждаемых изменений — внедрение синих карточек наряду с красными и желтыми. Суть заключается в том, что после получения синей карточки футболист будет обязан покинуть поле, но не до конца матча, как в случае с вынесением красной, а только на 10 минут. Предполагалось, что такое наказание футболист будет получать за совершение грубого тактического фола.

Пока это правило еще не введено. Не факт, что оно появится, так как после масштабного анонсирования подверглось критике со стороны многих профессионалов — игроков и тренеров. Например, наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что новое правило приведет к еще большему обсуждению возможных ошибок со стороны арбитра. Например, когда судья покажет синюю карточку вместо желтой или наоборот. По мнению Клоппа, такое нововведение все сильно усложняет.

Ранее предлагалось ввести оранжевую карточку в футболе. У нее был схожий функционал с синей. В низших дивизионах Португалии тестировалось введение белой карточки. Ее планировалось показывать за джентльменское поведение спортсменов или сотрудников. Например, в матче женских команд «Спортинга» и «Бенфики» арбитр Катарина Кампуш показала белую карточку медицинской бригаде, которая оперативно оказала помощь почувствовавшей себя плохо спортсменке. Нововведение до сих пор официального так и не введено.