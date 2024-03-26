НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине.

В начале февраля состоялись переговоры представителей министерства инфраструктуры Украины с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования П.Тернером. Тогда речь шла о возможностях альянса по контролю воздушного пространства над территорией Украины, включая Симферопольский район полетной информации, Крым, Херсонскую область и большую часть Черного моря. Предлогом для этого стали якобы планируемые «воздушные операции НАТО» по обеспечению безопасности переброски войск, техники и других грузов в Румынию, где анонсировано создание крупнейшей базы НАТО в регионе.

На фоне обсуждений о передаче Киеву западных истребителей, прежде всего F-16, можно утверждать, что «воздушные операции НАТО» могут стать предлогом для применения «авиационной коалиции» в указанном регионе. Напомним, что коалицию по передаче истребителей Киеву формируют 11 стран НАТО. Готовых предоставить не только истребители и вооружение, но, в первую очередь организовать весь цикл подготовки самолетов и пилотов к боевому применению, включая предоставление инфраструктуры, учебной базы, а также техническое обслуживание и ремонт.

Согласно данным британского института стратегических исследований (IISS), Бельгия, Дания и Нидерланды способны предоставить Киеву не менее 125 истребителей F-16. Кроме того, Норвегия также готова поделиться с Киевом истребителями (до 32 F-16), освободившимися после замены их более современными F-35.

Исходя из логистических ограничений, можно предположить, что увеличение западных истребителей на Украине будет происходить поэтапно. Так, первая партия будет включать до 65 F-16AM/BM, что позволит оснастить 4-5 эскадрилий. Дания планирует отправить первые шесть F-16 в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года, а оставшиеся – в 2025 году. Ожидается, что голландские F-16 также прибудут до конца текущего года, а позже будут переданы бельгийские и норвежские самолеты.

Примечательно, что Украина надеется получить истребители F-16 версий AM и BM. Такое обозначение самолеты получили после их модернизации в рамках программы MLU (Middle Life Upgrade) европейской оборонной промышленности. Всего за период с 1996 по 2004 годы было обновлено 385 самолетов, принадлежащих странам, таким как Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, а также Португалия и Румыния.

США располагают множеством более современных истребителей F-16 версий C и D, однако на данный момент неизвестно, планируют ли они направить эти истребители на Украину. Более того, существует огромное число устаревших F-16 версий A/B, которые не были модернизированы, но продолжают эксплуатироваться в 26 странах.

Между тем, эффективность F-16 на Украине будет зависеть от того, в какой именно конфигурации они будут предоставлены Киеву: с какими РЛС, вооружением и боеприпасами. По нашим подсчетам, страны НАТО имеют возможности выделить около 5 тыс. крылатых ракет.

Однако ключевым вопросом остаётся, кто будет управлять западными истребителями. Ведь F-16 значительно отличаются от самолетов советского производства, на которых летают украинские пилоты. Между тем, переобучение с одного типа самолета на другой обычно занимает около двух-трёх лет, а обучение с «нуля» может занять четыре-пять лет. Учитывая это, становится ясно, что подготовка пилотов – длительный процесс, на который у Запада может просто не быть времени. Для понимания, к середине лета лишь 12 украинских пилотов завершат 10-месячную программу обучения в Дании, Великобритании и США, и это только экипажи для шести самолетов.

С учётом сроков передачи самолетов и медленного темпа обучения украинских пилотов, управление западными самолетами, переданными ВСУ, вероятно, будет поручено лётчикам из стран «истребительной коалиции НАТО». Исходя из этого, Запад не планирует размещать самолеты прямо на территории Украины. Подтверждением этому служит укрепление систем ПВО/ПРО на авиабазах в Польше и Румынии

Таким образом, когда президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможной отправке войск НАТО на Украину, он, вероятно, не имел в виду участие сухопутных войск в конфликте на стороне Киева, по крайней мере пока, а скорее намекал на выделение воздушного компонента от стран НАТО.

Павел Ковалев