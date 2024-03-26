Войти

Методы реабилитации после спортивных травм

223
Реабилитация
Комплексная реабилитация.
Источник изображения: Реабилитация

После получения травмы спортсмену требуется пройти комплексную реабилитацию. Это особенно актуально для спорта высших достижений, когда критически важно, чтобы атлет как можно быстрее вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к следующим стартам. Нередко случаются травмы и на любительском уровне. При условии проведения грамотной и полноценной реабилитации удается значительно сократить сроки восстановления, что благоприятно сказывается на здоровье спортсмена.


Популярные травмы у спортсменов


Травмы неизбежно сопровождают спортсменов в любых дисциплинах. Нужно быть готовым к ним, не только физически, но и психологически. Нередко крупные мировые букмекеры даже предлагают делать ставки на события, связанные с повреждениями атлетов. Например, любители футбола могут поставить в букмекерской компании Mostbet на появление на поле медицинской бригаде в матче, первом или втором тайме по отдельности.


Если не брать в расчет экстремальные дисциплины, самыми травмоопасными видами спорта считаются регби, футбол, фигурное катание и хоккей. Однако вероятность получения серьезного повреждения высока и в художественной гимнастике, и в теннисе. Причем на профессиональном уровне риски многократно возрастают.


В профессиональном спорте одни из самых распространенных повреждений — вывихи и растяжения. В зоне риска постоянно находятся локти и колени, также нередко атлеты травмируют кисти, ступни, лодыжки. Популярные травмы у спортсменов:

  1. Растяжение мышц, наступившее в результате повышенной физической нагрузки или резкого движения.
  2. Разрыв связок происходит по причине получения атлетом чрезмерной нагрузки.
  3. Травма ахиллова сухожилия происходит из-за неудачного приземления после прыжка или ушиба определенного участка тканей.
  4. При вывихе травмируются мышечные волокна и сухожилия.
  5. Эпикондилит — травма, вызванная результатом дегенеративных процессов, которые постепенно развиваются в плечевом суставе из-за одинаковых и однообразных движений. Атлет в результате получения травмы испытывает сильные боли.
  6. Одно из самых серьезных спортивных повреждений перелом, когда нарушается целостность кости.

В большинстве случаев причиной получения травмы становится неправильное выполнение упражнений, отказ от разминки, резкие движения на спорплощадке, переход к повышенным нагрузкам после перенесенной травмы.


Особенности лечения спортивных травм


Первую помощь при повреждении атлету оказывает тренер. Помочь спортсмену способен любой человек с минимальной медицинской подготовкой.


В большинстве ситуации после перенесенного повреждения требуется минимизировать любые нагрузки на ближайшее время. Часто требуется обездвижить и в дальнейшем надежно зафиксировать конечность. В течение первых часов к месту растяжения или ушиба потребуется приложить компресс со льдом.


В дальнейшем программу лечения и реабилитации должен составить спортивный врач с учетом особенностей полученного повреждения и специализации спортсмена. Скорее всего, потребуются консультации травматолога, хирурга, ортопеда, рентгенография и другие диагностические процедуры.


Первые этапы реабилитации


При полученном повреждении процесс реабилитации стартует с нескольких составляющих:

  1. Ликвидация образовавшейся отечности, устранение появляющихся застоев и сосудистых патологий. Все это становится следствием продолжительной неподвижности пациента.
  2. Постепенное увеличение мышечного тонуса и работа над улучшением показателей эластичности. Мышцы в процессе восстановления должны пройти подготовку к будущим повышенным нагрузкам.
  3. Важный этап реабилитации — полное восстановление двигательной активности. К этому моменту нужно подходить постепенно, чтобы исключить высокие нагрузки.
  4. Дополнительно врач назначает лекарственные средства и препараты для общего укрепления организма.

Методы реабилитации


К реабилитации спортсмен приступает после завершения активной фазы лечения. Восстановление следует проходить под контролем опытного реабилитолога. Используемые специалистами реабилитационные методики:

  1. Физиотерапия. Пациента лечат слабыми электрическими токами, использует ультразвук, магнитная терапия. Это способствует устранению отечности, дискомфорта, уменьшает воспалительные процессы.
  2. Лечебный массаж эффективно помогает при любых тканевых повреждениях. Клетки получают необходимый кислород, улучшается кровообращение, запускаются восстановительные процессы, активизируются мышцы, ускоряется регенерация тканей.
  3. Рефлексотерапия — комплексная методика, включающая гирудотерапию и акупунктуру.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM