Методы реабилитации после спортивных травм

После получения травмы спортсмену требуется пройти комплексную реабилитацию. Это особенно актуально для спорта высших достижений, когда критически важно, чтобы атлет как можно быстрее вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к следующим стартам. Нередко случаются травмы и на любительском уровне. При условии проведения грамотной и полноценной реабилитации удается значительно сократить сроки восстановления, что благоприятно сказывается на здоровье спортсмена.

Популярные травмы у спортсменов

Травмы неизбежно сопровождают спортсменов в любых дисциплинах. Нужно быть готовым к ним, не только физически, но и психологически. Нередко крупные мировые букмекеры даже предлагают делать ставки на события, связанные с повреждениями атлетов. Например, любители футбола могут поставить в букмекерской компании Mostbet на появление на поле медицинской бригаде в матче, первом или втором тайме по отдельности.

Если не брать в расчет экстремальные дисциплины, самыми травмоопасными видами спорта считаются регби, футбол, фигурное катание и хоккей. Однако вероятность получения серьезного повреждения высока и в художественной гимнастике, и в теннисе. Причем на профессиональном уровне риски многократно возрастают.

В профессиональном спорте одни из самых распространенных повреждений — вывихи и растяжения. В зоне риска постоянно находятся локти и колени, также нередко атлеты травмируют кисти, ступни, лодыжки. Популярные травмы у спортсменов:

Растяжение мышц, наступившее в результате повышенной физической нагрузки или резкого движения. Разрыв связок происходит по причине получения атлетом чрезмерной нагрузки. Травма ахиллова сухожилия происходит из-за неудачного приземления после прыжка или ушиба определенного участка тканей. При вывихе травмируются мышечные волокна и сухожилия. Эпикондилит — травма, вызванная результатом дегенеративных процессов, которые постепенно развиваются в плечевом суставе из-за одинаковых и однообразных движений. Атлет в результате получения травмы испытывает сильные боли. Одно из самых серьезных спортивных повреждений перелом, когда нарушается целостность кости.

В большинстве случаев причиной получения травмы становится неправильное выполнение упражнений, отказ от разминки, резкие движения на спорплощадке, переход к повышенным нагрузкам после перенесенной травмы.

Особенности лечения спортивных травм

Первую помощь при повреждении атлету оказывает тренер. Помочь спортсмену способен любой человек с минимальной медицинской подготовкой.

В большинстве ситуации после перенесенного повреждения требуется минимизировать любые нагрузки на ближайшее время. Часто требуется обездвижить и в дальнейшем надежно зафиксировать конечность. В течение первых часов к месту растяжения или ушиба потребуется приложить компресс со льдом.

В дальнейшем программу лечения и реабилитации должен составить спортивный врач с учетом особенностей полученного повреждения и специализации спортсмена. Скорее всего, потребуются консультации травматолога, хирурга, ортопеда, рентгенография и другие диагностические процедуры.

Первые этапы реабилитации

При полученном повреждении процесс реабилитации стартует с нескольких составляющих:

Ликвидация образовавшейся отечности, устранение появляющихся застоев и сосудистых патологий. Все это становится следствием продолжительной неподвижности пациента. Постепенное увеличение мышечного тонуса и работа над улучшением показателей эластичности. Мышцы в процессе восстановления должны пройти подготовку к будущим повышенным нагрузкам. Важный этап реабилитации — полное восстановление двигательной активности. К этому моменту нужно подходить постепенно, чтобы исключить высокие нагрузки. Дополнительно врач назначает лекарственные средства и препараты для общего укрепления организма.

Методы реабилитации

К реабилитации спортсмен приступает после завершения активной фазы лечения. Восстановление следует проходить под контролем опытного реабилитолога. Используемые специалистами реабилитационные методики: