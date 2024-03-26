Методы реабилитации после спортивных травм

После получения травмы спортсмену требуется пройти комплексную реабилитацию. Это особенно актуально для спорта высших достижений, когда критически важно, чтобы атлет как можно быстрее вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к следующим стартам. Нередко случаются травмы и на любительском уровне. При условии проведения грамотной и полноценной реабилитации удается значительно сократить сроки восстановления, что благоприятно сказывается на здоровье спортсмена.
Популярные травмы у спортсменов
Травмы неизбежно сопровождают спортсменов в любых дисциплинах. Нужно быть готовым к ним, не только физически, но и психологически. Нередко крупные мировые букмекеры даже предлагают делать ставки на события, связанные с повреждениями атлетов. Например, любители футбола могут поставить в букмекерской компании Mostbet на появление на поле медицинской бригаде в матче, первом или втором тайме по отдельности.
Если не брать в расчет экстремальные дисциплины, самыми травмоопасными видами спорта считаются регби, футбол, фигурное катание и хоккей. Однако вероятность получения серьезного повреждения высока и в художественной гимнастике, и в теннисе. Причем на профессиональном уровне риски многократно возрастают.
В профессиональном спорте одни из самых распространенных повреждений — вывихи и растяжения. В зоне риска постоянно находятся локти и колени, также нередко атлеты травмируют кисти, ступни, лодыжки. Популярные травмы у спортсменов:
- Растяжение мышц, наступившее в результате повышенной физической нагрузки или резкого движения.
- Разрыв связок происходит по причине получения атлетом чрезмерной нагрузки.
- Травма ахиллова сухожилия происходит из-за неудачного приземления после прыжка или ушиба определенного участка тканей.
- При вывихе травмируются мышечные волокна и сухожилия.
- Эпикондилит — травма, вызванная результатом дегенеративных процессов, которые постепенно развиваются в плечевом суставе из-за одинаковых и однообразных движений. Атлет в результате получения травмы испытывает сильные боли.
- Одно из самых серьезных спортивных повреждений перелом, когда нарушается целостность кости.
В большинстве случаев причиной получения травмы становится неправильное выполнение упражнений, отказ от разминки, резкие движения на спорплощадке, переход к повышенным нагрузкам после перенесенной травмы.
Особенности лечения спортивных травм
Первую помощь при повреждении атлету оказывает тренер. Помочь спортсмену способен любой человек с минимальной медицинской подготовкой.
В большинстве ситуации после перенесенного повреждения требуется минимизировать любые нагрузки на ближайшее время. Часто требуется обездвижить и в дальнейшем надежно зафиксировать конечность. В течение первых часов к месту растяжения или ушиба потребуется приложить компресс со льдом.
В дальнейшем программу лечения и реабилитации должен составить спортивный врач с учетом особенностей полученного повреждения и специализации спортсмена. Скорее всего, потребуются консультации травматолога, хирурга, ортопеда, рентгенография и другие диагностические процедуры.
Первые этапы реабилитации
При полученном повреждении процесс реабилитации стартует с нескольких составляющих:
- Ликвидация образовавшейся отечности, устранение появляющихся застоев и сосудистых патологий. Все это становится следствием продолжительной неподвижности пациента.
- Постепенное увеличение мышечного тонуса и работа над улучшением показателей эластичности. Мышцы в процессе восстановления должны пройти подготовку к будущим повышенным нагрузкам.
- Важный этап реабилитации — полное восстановление двигательной активности. К этому моменту нужно подходить постепенно, чтобы исключить высокие нагрузки.
- Дополнительно врач назначает лекарственные средства и препараты для общего укрепления организма.
Методы реабилитации
К реабилитации спортсмен приступает после завершения активной фазы лечения. Восстановление следует проходить под контролем опытного реабилитолога. Используемые специалистами реабилитационные методики:
- Физиотерапия. Пациента лечат слабыми электрическими токами, использует ультразвук, магнитная терапия. Это способствует устранению отечности, дискомфорта, уменьшает воспалительные процессы.
- Лечебный массаж эффективно помогает при любых тканевых повреждениях. Клетки получают необходимый кислород, улучшается кровообращение, запускаются восстановительные процессы, активизируются мышцы, ускоряется регенерация тканей.
- Рефлексотерапия — комплексная методика, включающая гирудотерапию и акупунктуру.