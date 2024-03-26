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Техкульт

Экспериментальное судно «Green Pioneer» раскрывает сложности использования аммиачного топлива

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Fortescue Green Pioneer

В 2021 году австралийская компания Fortescue анонсировала планы по созданию судна, которое будет работать на аммиаке — и действительно, корабль «Green Pioneer» был спущен на воду в 2022 году. На прошедшей неделе он принял три тонны жидкого аммиака на терминале острова Джуронг у юго-западного побережья Сингапура и отправился в рейс. Однако журналисты подметили ряд деталей, которые ставят под сомнение использование данного вида топлива.

Перед погрузкой пришлось преодолеть много бюрократических процедур, включая обучение экипажа технике безопасности при работе с аммиаком. Специальная исследовательская группа разработала модель анализа последствий разлива токсичного вещества. Были учтены новые риски, возникающие при перекачке опасного топлива, а также разработаны специальные протоколы реакции на несчастные случаи с аммиаком. Подобные предосторожности вполне обоснованы, поскольку хотя концентрированный аммиак и удобнее хранить, чем водород, он крайне опасен для людей. Если такое топливо прольется в море, это обернется катастрофой для экосистемы. Низкий углеродный след, который может дать использование аммиака на кораблях, не оправдывает потенциальные риски. Судно «Fortescue Green Pioneer» оснащено двумя дизельными и двумя аммиачно-дизельными двигателями. Для сгорания аммиака необходимо набрать высокую температуру, поэтому стартует судно на обычном дизеле. Для решения этой проблемы, вероятно, придется использовать аммиачный раствор, который создает выбросы при сжигании. Альтернативный вариант – пропустить аммиак через топливный элемент для превращения его в воду, электричество и безвредный азот. А на корабли поставить мощные электродвигатели. Таков был проект американской компании Amogy, которая собиралась сделать буксир, работающий на аммиаке, к 2023 году — но проект пока не добрался до финальной стадии.

Александр Мартыненко


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
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