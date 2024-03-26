Современные паруса позволяют судам экономить до трех тонн топлива в день

Судно Pyxis Ocean

Компания BAR Technologies спроектировала инновационные паруса для кораблей, которые способны сделать их экологичными, а грузовые морские перевозки — более доступными. На судне Pyxis Ocean такой парус уже установлен и даже прошел полугодовой комплекс ходовых испытаний. Тестирование, в ходе которого были пересечены Индийский и Тихий океаны, Северная и Южная Атлантика, доказало состоятельность идеи.

Впрочем, на традиционные паруса, которые можно увидеть в старых фильмах про пиратов, эти технологичные устройства ничуть не похожи. Они выполнены из стекловолокна и стали и поднимаются над палубой на 37,5 метров. Управление ими полностью автоматизировано. Идея заключается не в том, чтобы судно двигалось за счет силы ветра, а в том, чтобы при благоприятном ветре снижать нагрузку на штатные дизели. За счет этого достигается экономия до 3 тонн дизтоплива в сутки, а общая экономия на топливе составляет солидные 14 %. BAR Technologies в лице гендиректора Джона Купера указывает на то, что установка таких парусов на грузовые корабли поможет не только снизить расход горючего, но и значительно сократить количество токсичных выбросов. Ожидается, что оснащение типового грузового судна тремя парусами обеспечит снижение выбросов в полтора раза. Однако для внедрения подхода потребуется провести большую работу – придется обеспечить совместимость не менее 250 крупных морских портов с судами, имеющими парусное оснащение.

Александр Козырев