Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

Сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000 позволят армии России решать новые задачи в зоне СВО

В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам?

В Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Также многократно увеличился выпуск авиабомб ФАБ-500, в два раза – производство ФАБ-1500. Младшей в семействе остается ФАБ-250, которая содержит 140 кг взрывчатки. О наращивании производства стало известно в ходе недавнего визита министра обороны Сергея Шойгу в Нижегородскую область.

На самом предприятии, название которого в Минобороны уточнять не стали, работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек. За два года было реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тыс. кв. метров производственных площадей. Объем производства расширен за счет расконсервации мощностей, технического перевооружения и модернизации оборудования.

Напомним, фугасные авиабомбы (ФАБ) – советские авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса, то есть взрывной волны. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. В ФАБ-3000 около 1400 килограммов взрывчатого вещества. Ее носителем является дальний бомбардировщик Ту-22М3, который также может нести более мощную бомбу – ФАБ-5000. Но самой крупной остается ФАБ-9000 – по мощности взрыва она уступает только ядерной бомбе, однако сейчас это скорее музейный экспонат.

Прочный корпус изделия позволяет проникать в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений. ФАБ-3000 сбрасывают с высоты до 16 километров, при падении достигается скорость до 1200 км/ч. Отечественная армия активно применяла бомбы ФАБ-3000 только в Афганистане против боевиков. По данным еженедельника "Звезда", ФАБ-3000 уничтожает цель в круге диаметром около 35 метров. Живая сила противника получает контузию в радиусе 160 метров.

По мнению западных экспертов и украинских военных, авиабомба ФАБ-1500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) изменила баланс на линии боевого соприкосновения. Благодаря модулю бомбу можно сбрасывать на расстоянии 70 километров до цели, поэтому бомбардировщик остается недосягаемым для средств ПВО противника. Украинская оборона в Авдеевке, где ВСУ создали за последние годы мощнейший укрепрайон, пала под натиском наступления ВС РФ, которые взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

В экспертной среде также отмечают, что фугасные авиабомбы прежде всего предназначены для уничтожения объектов тыла и коммуникаций, военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы противника.

"По востребованности вооружения можно судить о тактике и даже изменениях стратегии. Запрос на такие мощные ФАБы означает, что речь будет идти о разрушении серьезных инженерных сооружений ВСУ. Как показал опыт Авдеевки и местного коксохима, а ранее "Азовстали" в Мариуполе – для ведения боевых действий нужны более разрушительные бомбы", – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

"Наши военные в Авдеевке достигли максимального успеха. Но не исключено, что именно после авдеевской операции появился запрос на более мощные авиабомбы, – продолжил эксперт. – Как говорил наш президент, нужно увеличивать мощность и точность, чтобы достичь успеха. Вот этим мы сейчас и занимаемся".

О том, что ВСУ укрепляют линии обороны и строят дополнительные подземные защищенные укрепления, напоминает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. "Но это только одна из целей для ФАБ-3000. С их помощью будет вестись борьба против коммуникаций, будут разрушаться мосты – если такое решение будет принято. Все эти задачи требуют более мощных авиабомб. Это же оружие будет эффективным для нанесения ударов по скоплениям железнодорожных составов, автоколоннам, военным городкам, промышленным и военным предприятиям, где производится оружие и военная техника", – полагает эксперт.

"ФАБ-3000 нужно использовать против хорошо бетонированных и заглубленных целей. Как правило, это стратегические объекты. Украина долго готовилась к этому конфликту, построила мощные укрепления. Самые важные объекты оказались под землей – это центры управления и связи, командные пункты. Даже обычные передовые штабы Украина старается хорошо забетонировать. В последнее время на фронте появилось много высокоточных средств поражения, и единственное спасение – это толстый слой бетона", – отмечает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

После установки УМПК на авиабомбы их точность и дальность "выросла радикально", добавляет Козюлин.

Он убежден, что ФАБ-3000 нужно применять только с модулем планирования и коррекции. "Такой дорогой и материалоемкий боеприпас нужно наводить, а не просто сбрасывать. В какой-то мере это замена тактического ядерного боеприпаса в части поражения хорошо защищенных объектов. Те же мосты проектируются с запасом десятикратной прочности. Если нужно, чтобы мост выдерживал сто тонн, то проектируют конструкцию, способную выдержать тысячу тонн. Уничтожить такой мост – сложная задача. Но с помощью ФАБ-3000 и УМПК такую задачу можно решить", – уверен Козюлин.

По мнению авторов Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах", во время СВО массовое производство ФАБ-3000 "имеет смысл только в сочетании с УМПК". "А лучше всего даже с пороховым ускорителем. Причины ровно те же, по которым российская авиация давно уже не применяет в ходе спецоперации авиабомбы свободного падения. Значит, смеем предположить, УМПК для ФАБ-3000 (и Ту-22М3) уже имеется или как минимум в процессе разработки", – говорится в посте.

Как отметили аналитики, Ту-22М3 стандартно несет две ФАБ-3000 свободного падения, но из-за УМПК, который увеличивает габариты бомбы, самолет сможет брать только один боеприпас такого диаметра. "Ту-22М3 может брать на борт (в теории) 42 ФАБ-500 или восемь ФАБ-1500. Выглядит мощнее всего лишь одной "трехтонки", правда? Иначе говоря, перед нами – уникальное оружие для тоже в значительной мере уникального носителя. Значит, и цели будут для этого оружия выбираться соответствующие. Какие? Те, которые никак невозможно взять бомбами меньшего калибра. Например, мосты через Днепр", – предположили эксперты.

Андрей Резчиков