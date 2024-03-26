Пять поколений истребительной авиации

25 марта − особая дата в истории отечественной авиации. В этот день в 1916 году был создан первый истребительный авиационный отряд в стране. С течением времени истребители претерпели значительные изменения, став неотъемлемой частью военной силы: увеличилась мощность вооружения, совершенствовались средства обнаружения противника, а внедрение реактивных двигателей дало новый уровень скорости и высоты полета.

С тех пор сменилось уже пять поколений этих боевых машин. Рассмотрим выдающихся представителей каждого истребительного поколения, оставивших свой след в истории отечественной авиации.

МиГ-15: начало новой эпохи

Стоит сказать, что деление любой техники на поколения достаточно условно. Всегда существует несколько возможных подходов к этому делению, есть промежуточные, переходные модификации. Тем не менее в отношении реактивных истребителей в мире устоялся стандарт, по которому ту или иную модель относят к определенному этапу развития этого вида авиации.

Первое поколение истребителей, формировавшееся в послевоенные годы, характеризовалось дозвуковой скоростью и наличием только пушечного, бомбового и неуправляемого ракетного вооружения. В качестве примера этого поколения советского оборонного авиапрома можно привести МиГ-15 – первый серийный отечественный истребитель со стреловидным крылом. С момента своего первого полета 30 декабря 1947 года он открыл новую главу в истребительной авиации.

МиГ-15 не только задал базу для советской истребительной авиации, но и во время Корейской войны заслужил репутацию «самолета-солдата», а также стал самым массовым реактивным самолетом в истории. В период с 1949 по 1961 год выпущено более 17 тысяч истребителей всех модификаций, включая лицензионные. МиГ-15 был принят на вооружение более чем в 40 странах.

МиГ-19: обгоняя звук

Второе поколение истребителей, которое появилось в 1950-х годах, уже обладало значительными технологическими усовершенствованиями. Машины этого поколения могли преодолевать звуковой барьер, оснащались более совершенными радарами и управляемыми ракетами.

Одним из первых представителей этого этапа в развитии ВВС Советского Союза стал МиГ-19. Его максимальная скорость достигала 1452 км/ч, что делало его одним из самых быстрых истребителей своего времени. Среди других его отличительных черт – сверхзвуковая аэродинамическая компоновка с крылом большой стреловидности, необратимое бустерное управление с управляемым стабилизатором, система кондиционирования кабины.

Начиная с 1955 года, когда МиГ-19 пошел в серию, он стал важным символом авиационного превосходства и вдохновением для будущих поколений истребителей. Внедрение новых технологий и разработок в МиГ-19 положило основу для развития последующих моделей, включая легендарный МиГ-21.

МиГ-25: преодоление теплового барьера

В третьем поколении истребителей, выпускавшихся между серединой 1960-х и серединой 1980-х годов, началась гонка за превосходство в бортовой электронике и автоматике. Хотя планка скорости и высоты полета тоже стала выше, новые радары повышенной мощности значительно увеличили возможности обнаружения и уничтожения целей, в том числе на фоне земли, а автоматические системы управления значительно облегчили пилотирование самолета.

МиГ-25РБ. Фото: Alex Beltyukov / wikimedia.org

Самым ярким отечественным истребителем третьего поколения можно назвать МиГ-25. Вставший в строй в 1970 году, он развивал скорость почти 3 Маха – 3000 км/ч. При таких скоростях температура нагрева может достигать свыше 300 ºС, что потребовало применения новых материалов и технологий. На борту МиГ-25 впервые среди отечественных самолетов появилась инерциальная навигационная система, цифровая вычислительная машина в контуре управления полетом, система речевой информации для предупреждения летчика об аварийной ситуации. Огромная скорость полета и большой практический потолок (более 20 тысяч метров) сделали МиГ-25 лидером по этим параметрам среди истребителей третьего поколения.

На самолетах МиГ-25 установлено 39 мировых рекордов скорости, высоты полета и времени набора высоты, в том числе три абсолютных. Абсолютный рекорд высоты полета 37 650 м, установленный в 1977 году, до сих пор не превзойден.

МиГ-25 выпускался в вариантах истребителя-перехватчика, самолета-разведчика, разведчика-бомбардировщика и самолета прорыва ПВО противника. Дальнейшим его развитием стал истребитель-перехватчик МиГ-31, считающийся первым советским истребителем четвертого поколения.

Су-35С: поколение 4++

Истребители четвертого поколения обладают впечатляющими характеристиками скорости и маневренности, а кроме того, могут выполнять различные роли. Они способны развивать скорость около 2500 км/ч, одновременно атаковать до десяти целей, а также взмывать на высоту до 20 километров всего за несколько минут.

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Первыми отечественными представителями этого этапа развития стали Су-27, МиГ-29 и МиГ-31. Однако некоторые из истребителей четвертого поколения соответствуют также и большинству требований, предъявляемых к самолетам пятого поколения, что привело к появлению поколений 4+ и 4++. В частности, для истребителей поколения 4++ характерен режим крейсерской сверхзвуковой скорости.

Именно к поколению 4++ можно отнести Су-35С, который считается одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире. За исключением малой заметности и наличия активной фазированной антенной решетки (АФАР), Су-35С удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолетам пятого поколения. В частности, его двигатели позволяют выходить на сверхзвук без форсажа, а дальность полета составляет рекордные 3500 км.

Су-57: настоящее и будущее истребительной авиации

Основные отличия пятого поколения истребителей заключаются в использовании технологий стелс и уменьшенной заметности, крейсерского сверхзвукового режима, а также более совершенной авионики, включая АФАР.

Фото: Антон Тушин

Испытания первого российского представителя пятого поколения − перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) − начались в 2009 году, а спустя десять лет начался его серийный выпуск под именем Су-57. Сегодня стоящий на вооружении «пятьдесят седьмой» − это воплощенное в металле будущее российской боевой авиации. Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны.

Выпускает Су-57 Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации, а основные компоненты производятся предприятиями, входящими в состав Ростеха. Силовая установка разработана Объединенной двигателестроительной корпорацией, остекление кабины из монолитного поликарбоната изготавливают на ОНПП «Технология», а «Концерн Радиоэлектронные технологии» участвует в разработке бортового радиоэлектронного оборудования.