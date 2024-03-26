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Военное обозрение

Займёт место сверхзвукового «Конкорда»: самолёт XB-1 поднялся в воздух

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Источник изображения: topwar.ru

В сфере пассажирских перевозок существовало только два сверхзвуковых самолета – так и не вышедший на нормальный рабочий темп советский Ту-144 и полноценно эксплуатировавшийся британо-французский «Конкорд», который прекратил полеты в 2003 году из-за одной аварии и череды последовавших затем происшествий.

Спустя пару десятилетий его место должен занять новый аппарат – разрабатываемый с 2014 года американским стартапом Boom Technology самолет Overture. К настоящему времени создан демонстратор технологий XB-1 длиной почти 21 метр, оснащенный 3 турбореактивными двигателями J85-15 от General Electric.

Его первый полет состоялся 22 марта текущего года и проходил над пустыней Мохаве. Машина поднялась на высоту 2170 м и развила максимальную скорость 439 км/ч (то есть намного меньше скорости звука), после чего благополучно осуществила посадку.

На XB-1, построенном из композитных материалов, разработчик отрабатывает принятые им технологические решения, в том числе дополненную реальность для пилотов, конструкцию фюзеляжа, воздухозаборники для двигателя.

На данном этапе также ведутся работы над новым двигателем, который будет работать полностью на биотопливе и обеспечит Overture скорость в 1,6 Маха и дальность полета 7867 км.

В этом году разработчик планирует открыть завод по производству Overture в Гринсборо (Северная Каролина). В настоящее время создается полноразмерный макет самолета, который будет использоваться для интеграции всех компонентов планера. Разработчик намерен представить первый прототип Overture в 2026 году, начать его летные испытания в 2027 году и получить сертификат типа в 2029 году.

При этом ведется тесное сотрудничество с Northrop Grumman для разработки военных версий самолета.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ту-144
Компании
General Electric
Northrop Grumman
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