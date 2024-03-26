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Интерфакс-АВН

Пилотируемый "Союз МС-25" прибыл на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" с международным экипажем на борту пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль "Союз МС-25" состыковался с узловым модулем "Причал" в 18:02 по московскому времени. На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур 23 марта в 15:36 МСК. Полет корабля прошел по двухсуточной схеме сближения продолжительностью более 50 часов. По пути к станции корабль совершил 34 витка вокруг Земли.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21, однако был отменен в автоматическом режиме за 20 секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Астронавт NASA Дайсон прибыла на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет стал третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

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Белоруссия
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
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Борисов Юрий
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Байконур
МКС
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