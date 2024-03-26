Подводная лодка "Можайск" выполнила глубоководное погружение в морском полигоне Балтики

Максимальной глубина погружения составила 190 м

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Экипаж многоцелевой дизель-электрической подводной лодки "Можайск" в ходе отработки задач боевой подготовки выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В рамках проведения корабельного учения экипаж подлодки "Можайск" отрабатывал на Балтике задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 м", - говорится в сообщении.

В ходе погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ПЛ "Можайск" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.