Новая версия «Карателя»: в западной прессе обсуждают бронеавтомобиль «Центурион»

Источник изображения: topwar.ru
«Фалькатус»
На днях в социальных сетях появились первые изображения нового бронеавтомобиля «Центурион», предназначенного для российских сил специального назначения.
- говорится в издании Army Recognition, обсуждая новинку.
Машина 4х4 с ярко выраженной угловатой конструкцией отличается особым расположением ветрового стекла, вероятно, из соображений баллистической защиты. Кузов имеет наклонные борта, предположительно, для отражения атакующих боеприпасов. Конструкция включает в себя четыре двери, каждая из которых оснащена индивидуальными бойницами, и кормовой выход, позволяющий безопасно десантироваться перевозимым бойцам.
Источник изображения: topwar.ru
Машина оснащена 360-градусной системой видеонаблюдения, повышая осведомленность о боевой ситуации. Полные технические характеристики «Центуриона» не разглашаются, однако, судя по её предназначению и конструкции, она должна обладать пуленепробиваемой и противоминной защитой. Также можно предположить, что БА оснащен мощным двигателем и усиленной подвеской для обеспечения высокоскоростного передвижения по различным типам местности.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в западной прессе.