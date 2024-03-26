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Военное обозрение

Новая версия «Карателя»: в западной прессе обсуждают бронеавтомобиль «Центурион»

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Источник изображения: topwar.ru

«Фалькатус»

На днях в социальных сетях появились первые изображения нового бронеавтомобиля «Центурион», предназначенного для российских сил специального назначения.

Он, скорее всего, является новой версией «Фалькатуса», также известного как «Каратель»

- говорится в издании Army Recognition, обсуждая новинку.

Машина 4х4 с ярко выраженной угловатой конструкцией отличается особым расположением ветрового стекла, вероятно, из соображений баллистической защиты. Кузов имеет наклонные борта, предположительно, для отражения атакующих боеприпасов. Конструкция включает в себя четыре двери, каждая из которых оснащена индивидуальными бойницами, и кормовой выход, позволяющий безопасно десантироваться перевозимым бойцам.

Источник изображения: topwar.ru

Машина оснащена 360-градусной системой видеонаблюдения, повышая осведомленность о боевой ситуации. Полные технические характеристики «Центуриона» не разглашаются, однако, судя по её предназначению и конструкции, она должна обладать пуленепробиваемой и противоминной защитой. Также можно предположить, что БА оснащен мощным двигателем и усиленной подвеской для обеспечения высокоскоростного передвижения по различным типам местности.

Источник изображения: topwar.ru

Имеются конструктивные параллели между «Центурионом» и «Фалькатусом» – уже известным бронеавтомобилем, используемым ФСБ на протяжении более 10 лет. Они имеют общие элементы конструкции, такие как структура брони, расположение огневых точек, обеспечение кругового обзора и наличие многочисленных дверей

- отмечается в западной прессе.

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