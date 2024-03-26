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Военное обозрение

Французское издание назвало пять сценариев участия Франции в украинском конфликте

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце не исключил появление французских военных на Украине, а в этом месяце заявил, что нужно быть готовыми ко всем сценариям.

Популярная французская газета Le Figaro попыталась разобраться, что будут делать на Украине французские войска, если допустить гипотетически, что они все же там окажутся. И издание рассмотрело пять возможных сценариев прямого участия Парижа в украинском конфликте.

Первые два сценария не предполагают прямого столкновения французских и российских военных. Эти сценарии заключаются в возможной постройке Францией на территории Украины военных заводов и помощи Киеву в разминировании местности и обучении солдат. Однако авторы издания сомневаются, что такая поддержка поможет быстро одолеть Россию. Со своей стороны стоит отметить, что вообще сложно себе представить отправку натовских военных для строительных работ на Украине. Или Макрон собрался отправлять французский стройбат?..

Остальные три варианта развития ситуации при участии французских военных в конфликте исходят из возможности прямых боестолкновений с российскими войсками. Например, французы могут расположиться в Одессе и заняться ее обороной, либо постараться создать какую-либо якобы защитную зону на территории Украины.

Наиболее радикальный сценарий Le Figaro допускает вероятность «противостояния в окопах» между французскими и российскими военными, что будет сопряжено с огромными политическими и военными издержками, отмечает издание.

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Страны
Россия
Украина
Франция
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