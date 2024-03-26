Войти
Военное обозрение

Россия направила США демарш по факту непризнания одностороннего расширения континентального шельфа

244
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия не признала одностороннюю заявку США на расширение континентального шлейфа, Вашингтону направлен соответствующий демарш. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Согласно заявлению, США в декабре прошлого года в одностороннем порядке объявили о расширении претензий на огромный кусок территории континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Данная территория вдвое превышает размер Калифорнии, в Белом доме объявили, что на нее должен распространяться суверенитет США, хотя на часть этих территорий также претендуют Россия и Канада.

На проходящей в эти дни на Ямайке сессии Совета Международного органа по морскому дну, российская делегация заявила о непризнании американских претензий в семи районах Мирового океана. Как заявляется, действия Вашингтона не соответствуют международным правилам и процедурам, причем США предпочитает пользоваться международными законами избирательно, отметая те, которые им не походят.

Источник изображения: topwar.ru

США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Органа, то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования около 1 млн кв. км

- говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США самостоятельно определили границу "своего" шельфа, не согласовав ее с другими странами и не подав соответствующую заявку в специальную комиссию ООН. Тогда как другие страны, в том числе и Россия, годами ждут решения по своим заявкам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Арктика
Похожие новости
17.08.2011
ГЛОНАСС – глобальная перспектива
12.07.2011
Белое движение
16.03.2011
ВМС США рекомендованы арктические процедуры
30.09.2008
Владимир Путин: Россия восстановит ледокольный флот
18.07.2008
Россия усиливает военно-морское присутствие в Арктике
26.06.2008
Генералы одобряют "битву за Арктику"
12.03.2008
Очень холодная война за энергоресурсы. Запад готовится к потенциальным конфликтам с Россией в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM