Носитель "Калибров" в ходе учений на Балтике артиллерией "уничтожил" безэкипажные катера

Малый ракетный корабль "Град" (заводской номер 640) проекта 21631 (шифр "Буян-М"), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", на испытаниях, 2022 год.

Безопасность выполнения стрельб в районе проведения учений обеспечивали надводные корабли и суда флота

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Град" (носитель "Калибров") из состава Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота на учениях артиллерией отразил атаки средств воздушного нападения "противника" и уничтожил его безэкипажные катера, сообщила флотская пресс-служба.

"Экипаж МРК "Град" выполнил практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов А-190, АК-630М2 по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим безэкипажные катера условного противника", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, цели были успешно поражены.

Также экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по морскому щиту, имитирующему боевой корабль "неприятеля" противника, и уничтожил "плавающую мину", обнаруженную гидроакустическими средствами корабля.

Безопасность выполнения боевых стрельб в районе проведения учений на Балтике обеспечивали надводные корабли и суда флота, отметили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль "Град" - многоцелевой корабль. Корабли проекта 21631 "Буян-М", к которому относится "Град" подтвердили свою эффективность в специальной военной операции, а также при решении боевых задач в Сирийской Арабской Республике. Малый ракетный корабль "Град" вошел в состав соединения ракетных кораблей и катеров БВМБ Балтийского флота в декабре прошлого года. Корабль оснащен самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. МРК "Град" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".