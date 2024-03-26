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ТАСС

Китайский спутник-ретранслятор вышел на окололунную орбиту

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Queqiao-2 ("Сорочий мост-2")
Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 ("Сорочий мост-2").
Источник изображения: wikimedia.org

Речь идет о Queqiao-2, сообщило Китайское национальное космическое управление

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 ("Сорочий мост-2") успешно выполнил маневр торможения и вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"В 12:46 по пекинскому времени (07:46 мск), после примерно 112 часов полета, спутник начал торможение на расстоянии около 440 км от поверхности Луны и плавно вышел на окололунную орбиту 19 минут спустя", - говорится в сообщении ведомства. После корректировки движения, отмечается далее, Queqiao-2 выйдет на целевую эллиптическую орбиту вокруг Луны и проведет плановый тест связи с лунными зондами Chang'e-4 и Chang'e-6.

Два спутника для отработки технологий связи и навигации - Tiandu-1 и Tiandu-2, указывается в материале, были отправлены в космос вместе с Queqiao-2. Они также завершили торможение и вышли на окололунную орбиту. Разделение двух спутников будет осуществлено в соответствии с планом, сообщили в CNSA.

Queqiao-2 был запущен 20 марта. Ракета-носитель Changzheng-8 со спутником стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в южной островной провинции Китая Хайнань. Спутник будет ретранслировать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию обратной стороны Луны и ее южного полюса.

В начале марта глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на Луну и установить на ее поверхности ядерную энергоустановку. 

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Борисов Юрий
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Ядерный щит
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