В Вооруженных силах Польши появятся подразделения для деятельности в космосе

Cогласно принятой в 2023 году концепции реализации ВС страны деятельности в космическом пространстве, задача специально создаваемых подразделений будет заключаться в управлении спутниковыми системами

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Структуры, ответственные за деятельность в космическом пространстве, появятся в Вооруженных силах Польши в 2024 году. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Создание структур, ответственных за оперативную деятельность в космическом пространстве, начнется в этом году путем переобучения уже существующих подразделений", - сообщили в ведомстве газете Rzeczpospolita. Тем не менее у Минобороны отсутствуют планы выделять эти подразделения в отдельный род войск.

Cогласно принятой в 2023 году концепции реализации Вооруженными силами Польши деятельности в космическом пространстве, задача специально создаваемых подразделений будет заключаться в управлении спутниковыми системами, отмечает издание.

Ранее заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик сообщил о планах вывести на орбиту первые польские военные спутники в 2025 году. В декабре 2022 года Польша приобрела у Франции два спутника наблюдения и станцию для обработки полученных изображений.