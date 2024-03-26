«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами

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Индийская армия опубликовала уведомление о закупках, согласно которому ожидает предложений со стороны иностранных партнеров по поводу возможности поставок барражирующих противотанковых боеприпасов, получивших местную аббревиатуру CALM.
- говорится в коммерческом запросе.
Как указывается в издании Janes, пусковые установки контейнерного типа должны быть установлены на танки Т-72 Ayeja, Т-90 Bhishma, БМП-2 Sarath, самоходные минометы и разведывательные машины. Масштаб закупки небольшой (так как ожидается развертывание собственного производства): Нью-Дели намерен приобрести 180 систем CALM вместе с 45 станциями управления, 14 тренажерами, 14 учебными системами с инертными боеголовками.
Требуемая дальность действия боеприпасов CALM должна достигать 15 км, высота полета – до 4500 м, вес ПУ вместе с боевой начинкой – до 25 кг, продолжительность нахождения в воздухе – не менее 60 мин, беспилотник должен иметь возможность кружить над целью не менее 15 минут (входят в час полета). Вооружение БПЛА должно состоять из кумулятивной боевой части, предназначенной для уничтожения бронетехники. Запуск CALM должен осуществлять с помощью пневматической системы.
Как пояснил изданию Sputnik India генерал-майор в отставке П.К. Сехгал, в мире только пять стран производят противотанковые барражирующие боеприпасы: Россия, Китай, Иран, США и Израиль. С его слов, Индия делает огромный упор на самостоятельный выпуск военной продукции и полную передачу технологий. В то время как и Россия, и Израиль, возможно, готовы пойти на это, Америка, вероятно, не заинтересована в подобной сделке.
- отметил генерал.
Источник изображения: topwar.ru
Как он пояснил, если бы Россия предложила те же условия, что и для ракеты BrahMos, которая является наиболее успешным совместным предприятием Москвы и Нью-Дели, это сделало бы ее самым сильным претендентом на поставку барражирующих боеприпасов [вероятно, имеется в виду «Ланцет»].
С его слов, если РФ предложит передачу технологий и предоставит все комплектующие, то она станет лидером в этом тендере, несмотря на её участие в конфликте на Украине.
- предупредил он.
Генерал пояснил, что подобно проекту BrahMos Нью-Дели хотел бы не только совместного производства, но и совместного проектирования и будущих улучшений. Если в Индии или в России будут вноситься какие-либо усовершенствования оружейной платформы, то эти технологии должны автоматически распространяться между обеими странами.
- отметил Сехгал.