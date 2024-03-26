«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами

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Индийская армия опубликовала уведомление о закупках, согласно которому ожидает предложений со стороны иностранных партнеров по поводу возможности поставок барражирующих противотанковых боеприпасов, получивших местную аббревиатуру CALM.

CALM предназначены для уничтожения бронированных целей за пределами видимости

- говорится в коммерческом запросе.

Как указывается в издании Janes, пусковые установки контейнерного типа должны быть установлены на танки Т-72 Ayeja, Т-90 Bhishma, БМП-2 Sarath, самоходные минометы и разведывательные машины. Масштаб закупки небольшой (так как ожидается развертывание собственного производства): Нью-Дели намерен приобрести 180 систем CALM вместе с 45 станциями управления, 14 тренажерами, 14 учебными системами с инертными боеголовками.

Требуемая дальность действия боеприпасов CALM должна достигать 15 км, высота полета – до 4500 м, вес ПУ вместе с боевой начинкой – до 25 кг, продолжительность нахождения в воздухе – не менее 60 мин, беспилотник должен иметь возможность кружить над целью не менее 15 минут (входят в час полета). Вооружение БПЛА должно состоять из кумулятивной боевой части, предназначенной для уничтожения бронетехники. Запуск CALM должен осуществлять с помощью пневматической системы.

Как пояснил изданию Sputnik India генерал-майор в отставке П.К. Сехгал, в мире только пять стран производят противотанковые барражирующие боеприпасы: Россия, Китай, Иран, США и Израиль. С его слов, Индия делает огромный упор на самостоятельный выпуск военной продукции и полную передачу технологий. В то время как и Россия, и Израиль, возможно, готовы пойти на это, Америка, вероятно, не заинтересована в подобной сделке.

При таком сценарии тот, кто предложит лучшие условия, тот и получит этот тендер, потому что эти боеприпасы необходимы военным уже сейчас

- отметил генерал.

Источник изображения: topwar.ru

Как он пояснил, если бы Россия предложила те же условия, что и для ракеты BrahMos, которая является наиболее успешным совместным предприятием Москвы и Нью-Дели, это сделало бы ее самым сильным претендентом на поставку барражирующих боеприпасов [вероятно, имеется в виду «Ланцет»].

С его слов, если РФ предложит передачу технологий и предоставит все комплектующие, то она станет лидером в этом тендере, несмотря на её участие в конфликте на Украине.

Не следует забывать, что и Израиль, и США попытаются подорвать позиции России, и, следовательно, российские условия должны быть лучше, чем у американцев или израильтян

- предупредил он.

Генерал пояснил, что подобно проекту BrahMos Нью-Дели хотел бы не только совместного производства, но и совместного проектирования и будущих улучшений. Если в Индии или в России будут вноситься какие-либо усовершенствования оружейной платформы, то эти технологии должны автоматически распространяться между обеими странами.

Кроме того, Индия хотела бы иметь свободу продавать барражирующие боеприпасы дружественным странам, как это происходит при поставках BrahMos

- отметил Сехгал.