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Военное обозрение

Британский эксперт: ВС России показали НАТО, что смогут уничтожить F-16 на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Киев уже давно добивается от своих западных партнёров поставки ему истребителей американского производства, но пока что ряд западных стран лишь обещают, что отправят их Украине в скором будущем.

Однако, как считает британский эксперт греческого происхождения Александр Меркурис, даже если украинцы получат истребители F-16, вряд ли это им особо поможет в борьбе с Россией.

Эксперт отметил, что Москва уже дала понять НАТО, что готова уничтожить истребители F-16 на украинских аэродромах и имеет для этого все возможности. По словам Меркуриса, в знак предупреждения для Североатлантического альянса Россия нанесла удары по аэродромам на территории Украины, на которые предположительно должны были в будущем прилететь F-16. Это также стало причиной замедления процесса передачи самолётов украинской стороне, говорит эксперт.

Напомним, что ранее ракетами «Кинжал» были нанесены удары по аэродромам во Львовской и Хмельницкой областях Украины, которые готовили для приема F-16.

Если F-16 действительно будут базироваться на этих аэродромах, то русские смогут нанести по ним удар

- сказал Меркурис.

Еще в прошлом году как минимум три европейские страны выразили готовность передать Украине истребители F-16 в 2024 году – это Норвегия, Дания и Нидерланды.

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