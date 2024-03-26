Оздоровление с помощью кундалини-йоги

Кундалини-йога — древняя практика, которая сосредоточена на пробуждении, активации кундалини, энергетической силы. Основная цель практики — достижение состояния самосознания, самореализации через осознание, контроль энергии кундалини. Кундалини-йога включает разнообразные техники дыхания, медитации, асаны, мантры. Они помогают разбудить, направить нужную энергию. Практика кундалини-йоги часто сопровождается специальной музыкой, помогающей создать подходящую атмосферу. Важно соблюдать баланс, гармонию в собственной практике, чтобы избежать возможных негативных эффектов.

Особенности применения практики

Специалисты Калифорнийского университета провели исследование касательно влияния кундалини-йоги на мозг, особенно память, женщин старшего возраста. Поскольку память важна на протяжении всей жизни, даже во время игры на казино Клубника официальный сайт. Эти женщины представляли группу риска по развитию болезни Альцгеймера. Исследователи собрали 79 женщин 50+ лет, жалующихся на снижение когнитивных функций.

Снижение означало проблемы с памятью, которые проявлялись больше 1 раза еженедельно за последние 6 месяцев. 40 женщин занимались кундалини-йогой, 39 проходи тренировки памяти. Исследование проходило следующим образом:

женщины, занимавшиеся йогой, занимались час еженедельно с инструктором 3 месяца;

программа тренировки памяти также была рассчитана на 12 недель, включала еженедельные занятия по стратегиям запоминания.

После 12, 24 недель, улучшились биомаркеры старения, экспрессия генов противовоспалительных молекул. Подобных изменений у группы тренировки памяти не наблюдалось.

Влияние приложений-тренажеров

Существует множество сервисов/приложений, нацеленных помочь развить мозговые способности. Например, улучшить реакцию, память, внимание, креативность. Среди таких приложений выделяются:

Lumosity;

Elevate;

NeuroNation;

Peak.

Разработчики утверждают следующее — положительный эффект достигается при регулярном выполнении заданий. Мозг человека содержит около 86 миллиардов нейронов, обрабатывающих/передающих информацию с помощью электрических, химических сигналов, даже во время игры в казино Клубника. Качество связей влияет на память, внимание, воображение и т.д.

Создатели умных тренажеров предоставляют научные данные для подтверждения эффективности, утверждая следующее — они помогают детям лучше учиться, взрослым работать продуктивнее, пожилым сохранять ясность ума, снижать риск возрастных заболеваний.

Спор между сторонниками, противниками умственных игр вызвал проведение обзора исследований. Результаты показали следующее — программы-тренажеры способны помогать оттачивать специфические умения, но не обязательно улучшают работоспособность мозга. Некоторые исследования также обнаружили ошибки, нарушения в процедурах экспериментов.