Генсек ОДКБ призвал создать инструменты противодействия терроризму

Тасмагамбетов: терроризм используется в гибридной войне для провоцирования розни

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Терроризм используется в гибридной войне, провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь, поэтому странам-членам ОДКБ нужны инструменты противодействия этому явлению, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя теракт в "Крокус Сити холле".

"Наряду с масштабностью теракта, жестокостью и коротким временным промежутком, на протяжении которого было совершенно преступление, нужно отметить, что преступники не выдвигали требований, продолжительное время никто не брал на себя ответственность, а когда это случилось, выглядело по меньшей мере неубедительно. Очевидно, что это не просто операция под чужим флагом, ситуация гораздо запутаннее и оттого не менее трагична", - заявил Тасмагамбетов РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВ пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев

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1 из 9

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТеррористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов

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2 из 9

© AFP 2024 / STRINGERЖертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER

3 из 9

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев

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4 из 9

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТакже с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев

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5 из 9

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНе остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко

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6 из 9

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВо многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

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7 из 9

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкК настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

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8 из 9

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

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9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в медиабанк

1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER

3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев

Перейти в медиабанк

4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в медиабанк

5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко

Перейти в медиабанк

6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в медиабанк

7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в медиабанк

8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в медиабанк

9 из 9

Он отметил, что "непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе".

"Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами-членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе", - отметил генсек ОДКБ.

Он добавил также, что современные государства так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы. "Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением. Причины очевидны – ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов", - отметил он.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" Источник изображения: © Инфографика

Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.