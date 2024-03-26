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В России рассказали о точности «Градов»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Боец Скачок: дроны позволяют РСЗО «Град» поражать цель с первых выстрелов

Корректировка огня с дронов позволяет реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Град» поражать цели практически с первых выстрелов. О точности установок сообщил командир огневого взвода с позывным Скачок новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр», передает РИА Новости.

«Благодаря современным технологиям осуществляется корректировка с беспилотников, поэтому попадаем в цели. Иногда бывает, с первого выстрела кладем, куда надо, иногда бывает, из-за погодных условий, когда сильный ветер, приходится с небольшой корректурой. Но после одной корректуры все летит в цель», — сказал боец.

Скачок отметил, что зона ответственности дивизиона находится в районе населенного пункта Работино. Также расчеты дивизиона работают во взаимодействии с другими подразделениями. Командир подчеркнул, что основная задача артиллерии — подавление противника в тыловых пунктах. Это не позволяет ему выдвинуться на помощь подразделениям, которые ведут бой с российскими силами.

РСЗО «Град» на шасси грузовика несет 40 направляющих для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 40 километров.

В феврале на ролике Минобороны России заметили новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение». В установке, которая может использовать боеприпасы двух калибров, предусмотрена пакетная перезарядка.

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