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ЦАМТО

BAE Systems модернизирует ББМ CV-90 ВС Дании

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Шведская боевая машина пехоты CV-90
Шведская боевая машина пехоты CV-90.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90

ЦАМТО, 25 марта. Компания BAE Systems объявила о заключении с Организацией оборонных закупок и МТО Минобороны Дании (DALO) контракта на проведение модернизации в средине срока эксплуатации парка ББМ CV-90 ВС Дании, что позволит гарантировать их боеспособность на годы вперед.

Контракт следует за подписанным BAE Systems и DALO в феврале рамочным соглашением на предоставление в течение 15 лет услуг ремонта и технического обслуживания ББМ CV-90 ВС Дании.

В рамках контракта БМП CV-90 ВС Дании будут оснащены новой башней серии D, установка которой позволит обеспечить улучшенный баланс машины, и расширит возможности применения вооружения для повышения огневой мощи. Вынос пушки вперед позволит повысить комфорт экипажа и увеличит возимый боекомплект. Дополнительная броня позволит достичь необходимого уровня защиты экипажа.

Модернизация также включает замену стальных гусениц новыми резиновыми, которые снижают вес машины, позволяя повысить массу полезной нагрузки для установки новых систем, а также снижают шум и вибрацию, минимизируя воздействие на экипаж и его утомляемость. Модернизированные машины будут оснащены ПУ ПТУР и комплектом датчиков DAS (Defense Aid Suite) для самообороны, что повысит огневую мощь и живучесть. Программа должна быть реализована в период с 2026 по 2029 гг. в сотрудничестве с датской промышленностью и партнерами.

Как сообщал ЦАМТО, компания BAE Systems Hagglunds заключила контракт на поставку СВ Дании 45 БМП CV-9035 версии Mk.3 в конце декабря 2005 года. Стоимость продажи составила 274 млн. долл.

В декабре 2023 года Министерство обороны Дании сообщило, что Дания и Швеция объединят усилия с целью передачи ВС Украины боевых машин пехоты CV-90 шведского производства на сумму около 2 млрд. датских крон (около 244 млн. долл.).

Боевая машина пехоты CV-90 класса 20-38 т может нести широкий спектр систем вооружения, обеспечивая возможность поражения различных наземных целей. Десять европейских стран, семь из которых являются членами НАТО, выбрали бронемашину для своих вооруженных сил. В настоящее время состоят на вооружении или заказаны около 1700 ББМ в 17 различных вариантах. Общий пробег CV-90 на сегодняшний день превышает 8 млн. км. Бронемашины применялись в боевых действиях в Либерии, Афганистане и на Украине.

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Страны
Афганистан
Дания
Либерия
Украина
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
NATO
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